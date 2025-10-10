Secciones
"In the city": cómo es el nuevo tema que Charly García grabó junto a Sting

La leyenda de la música nacional grabó una reversión de una canción del disco Kill Gil con el mítico cantante de The Police.

Hace 3 Hs

Charly García acaba de estrenar una versión "vieja-nueva" de su tema "In the city", originalmente incluido en su álbum Kill Gil (2010) bajo el título más largo "In the city that never sleeps". La novedad radica en la incorporación de la voz de Sting, quien toma la "parte B" de la canción. La canción habla de una ciudad que nunca descansa, pero que le sirve para dormir solo, para encontrar su hogar y donde todo lo puede hacer a su manera.

"In the city" ya está disponible en plataformas digitales y también se podrá conseguir como simple de vinilo. Además, se presentó con un video realizado por Belén Asad, en el que se puede ver a los dos cantantes, en distintos taxis, circulando por esa ciudad ideal, además de unas secuencias que muestran al guitarrista británico.argentino Dominic Miller tocando en un subte.

“Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Me emocionó escucharlo en mi canción”, recordó Charly. Por su parte, Sting aseguró: “Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonía".

Cómo se creó el tema entre Charly García y Sting

Charly García y Sting se conocieron en 1988 durante la gira mundial que Amnistía Internacional realizó para celebrar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se encontraron en el recital realizado en el estadio Monumental, los músicos conectaron rápidamente y forjaron una relación íntima.

Si bien hace años que son amigos, la reversión de "In the city" se gestó durante la última visita al país del mítico cantante de The Police. Su guitarrista, el argentino-británico Dominic Miller, invitó a Charly al show que hizo a fines de febrero en el Movistar Arena. Con la compañía de otros músicos, como Alejandro Lerner, conversaron durante varios minutos y surgió la idea de grabar juntos una canción.

La idea de la canción quedó latente hasta que empezó a tener forma propia. Miller grabó las guitarras; Diego López de Arcaute se ocupó de la batería; y Charly, el resto de los instrumentos. Los registros locales se hicieron en Happy Together Music & Unísono, y los de Dominic y Sting en Permanent Waves Studios. Luego, todo eso fue masterizado por Ted Jensen, en Sterling Sound, un ingeniero de sonido que ha trabajado para varios discos de García.

