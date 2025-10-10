"In the city": cómo es el nuevo tema que Charly García grabó junto a Sting

La idea de la canción quedó latente hasta que empezó a tener forma propia. Miller grabó las guitarras; Diego López de Arcaute se ocupó de la batería; y Charly, el resto de los instrumentos. Los registros locales se hicieron en Happy Together Music & Unísono, y los de Dominic y Sting en Permanent Waves Studios. Luego, todo eso fue masterizado por Ted Jensen, en Sterling Sound, un ingeniero de sonido que ha trabajado para varios discos de García.