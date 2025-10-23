Pese a la caída en comercio e industria, la actividad en Argentina creció 0,3% durante agosto

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una variación positiva de 2,4% en agosto comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una suba del 0,3% respecto a julio, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En términos desestacionalizados, el índice mostró un incremento de 0,3% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una caída de 0,1%. De esta manera, la actividad económica vuelve a ubicarse en terreno positivo tras tres meses consecutivos de caídas (-0,2% en mayo, -0,6% en junio y -0,1% en julio).
A su vez, acumula un incremento del 5,2% en el período enero-agosto con respecto al mismo período del año anterior.
Con relación a igual mes de 2024, 10 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,3%).
En paralelo, Intermediación financiera fue el sector de mayor suba interanual (26,5%) en el octavo mes del año; caso contrario sucedió con Industria, que fue el de mayor baja (-5,1%). Por su parte, cinco sectores registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%) y Comercio (-1,7%).
El EMAE se recuperó moderadamente. Agosto presentó el dato de actividad con una leve mejora mensual y con un crecimiento interanual moderado. Así es que el Estimador aumentó un 2,4% interanual y un 0,3% en la serie desestacionalizada respecto de julio, mientras que el componente tendencia-ciclo cayó 0,1%, indicó Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso. Esto implica que, en el acumulado del año, el avance fue de 5,2%. El sector de Industria manufacturera tuvo una variación negativa del 5,1%, mientras que el de Comercio mayorista, minorista y reparaciones tuvo un deterioro del 1,7%. Estos datos reflejan aun el escenario de una economía estancada y recesiva, especialmente si consideramos que este dato positivo representa una leve recuperación de los resultados adversos del EMAE en junio (-0,6%) y julio (-0,1%); sin ir más lejos, el indicador no registraba variaciones positivas desde el mes de abril. “Naturalmente, esta imagen será persistente hasta los comicios del próximo domingo, entendiendo que la alta incertidumbre previa a las elecciones ha generado una caída del consumo e inversión, y la salida de ahorro de la economía, desfinanciando la demanda interna”, acota el experto. Todo esto impacta negativamente sobre la actividad económica. Si el resultado de los comicios revierte la incertidumbre, también lo hará esta actitud precautoria de la gente y de las empresas, volviendo a darle impulso a la economía, finalizó.