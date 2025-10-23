Pese a la caída en comercio e industria, la actividad en Argentina creció 0,3% durante agosto

El EMAE se recuperó moderadamente. Agosto presentó el dato de actividad con una leve mejora mensual y con un crecimiento interanual moderado. Así es que el Estimador aumentó un 2,4% interanual y un 0,3% en la serie desestacionalizada respecto de julio, mientras que el componente tendencia-ciclo cayó 0,1%, indicó Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso. Esto implica que, en el acumulado del año, el avance fue de 5,2%. El sector de Industria manufacturera tuvo una variación negativa del 5,1%, mientras que el de Comercio mayorista, minorista y reparaciones tuvo un deterioro del 1,7%. Estos datos reflejan aun el escenario de una economía estancada y recesiva, especialmente si consideramos que este dato positivo representa una leve recuperación de los resultados adversos del EMAE en junio (-0,6%) y julio (-0,1%); sin ir más lejos, el indicador no registraba variaciones positivas desde el mes de abril. “Naturalmente, esta imagen será persistente hasta los comicios del próximo domingo, entendiendo que la alta incertidumbre previa a las elecciones ha generado una caída del consumo e inversión, y la salida de ahorro de la economía, desfinanciando la demanda interna”, acota el experto. Todo esto impacta negativamente sobre la actividad económica. Si el resultado de los comicios revierte la incertidumbre, también lo hará esta actitud precautoria de la gente y de las empresas, volviendo a darle impulso a la economía, finalizó.