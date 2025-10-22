La actividad económica registró una suba interanual del 2,4% durante agosto

La actividad económica en Argentina registró un nuevo avance durante agosto, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 2,4% interanual y 0,3% en la medición desestacionalizada respecto de julio, lo que representa el tercer incremento consecutivo tras un primer semestre marcado por la recesión.
De acuerdo con el informe oficial, diez de los sectores que integran el indicador mostraron mejoras en la comparación con igual mes de 2024.
La intermediación financiera, con un salto del 26,5% interanual, fue la actividad de mayor crecimiento y la que más aportó al resultado general. En segundo lugar se ubicó la explotación de minas y canteras, que avanzó 9,3% interanual, impulsada por el aumento en la producción energética y minera.
Sin embargo, el repunte no fue uniforme. Cinco sectores registraron caídas, entre ellos la industria manufacturera, que retrocedió 5,1% interanual, y el comercio mayorista, minorista y de reparaciones, con una baja de 1,7%. Ambos rubros restaron 1,06 puntos porcentuales al crecimiento total del indicador.
