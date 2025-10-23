Secciones
El plan de tregua en Gaza es “insuficiente e inadecuado”

El acuerdo no responde a las necesidades que deja el “genocidio” del pueblo palestino, dice la relatora Francesca Albanese.

TRAGEDIA. En Deir al-Balah enterraron ayer 54 cuerpos no identificados.
Hace 5 Hs

JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- La relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese criticó el acuerdo de cese el fuego en Gaza entre Israel y Hamas, impulsado por Estados Unidos, y afirmó que es insuficiente para responder a lo que califica como genocidio del pueblo palestino.

Una frágil tregua rige actualmente en la Franja de Gaza, resultado de un acuerdo que busca poner fin a dos años de guerra y también incluye la liberación de los rehenes así como la futura reconstrucción del devastado territorio palestino.

El plan es “absolutamente inadecuado y no cumple con el derecho internacional”, afirmó Albanese, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados. Es necesario comprometerse a “poner fin a la ocupación, a la explotación de los recursos palestinos y a la colonización”, declaró Albanese a los periodistas desde Sudáfrica.

Las tropas israelíes actualmente controlan la mitad de este territorio palestino. “No es una guerra, es un genocidio (...) hay una determinación de destruir a un pueblo”, afirmó Albanese, que tiene mandato de ONU, pero no habla en su nombre.

Expertos de la ONU y varios grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de cometer un genocidio en Gaza.

Familias de rehenes en Gaza cuentan su dura detención

Israel niega estas acusaciones que afirma que son “distorsionadas y falsas” y señala que están cargadas de antisemitismo.

Sudáfrica presentó una demanda por acusaciones de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

Albanese -sujeta a sanciones estadounidenses desde julio por sus críticas a Israel- presentará un informe a la ONU en los próximos días desde Sudáfrica.

En una versión preliminar del informe, publicado en el portal de la ONU, Albanese afirma que el apoyo de los países occidentales a Israel durante la guerra contra Hamas es “la culminación de un largo historial de complicidad”. “Pese a que la violencia genocida se hizo visible, los Estados, en su mayoría occidentales, han proporcionado y siguen proporcionando a Israel apoyo militar, diplomático, económico e ideológico”, escribió.

Albanese afirmó que Estados Unidos e Israel “no solo lideran el genocidio en Gaza”. Además, indicó, “están provocando la erosión y el colapso del sistema multilateral, amenazando a los que intentan promover la justicia y la rendición de cuentas”, en referencia a cuatro jueces de la CIJ que también están sujetos a sanciones estadounidenses.

Debatir

Las discusiones de los últimos meses sobre una solución de dos Estados han sido “una pretensión de hacer algo, cuando lo urgente era debatir (...) cómo detener el genocidio”, afirmó.

La abogada italiana dijo que los Estados miembros de la ONU deberían desvincularse de Israel porque están “obligados a no ayudar ni asistir a un Estado que comete actos ilícitos”. Aquellos “que aún mantienen vínculos con Israel, diplomáticos o económicos, políticos y militares, son responsables”, acusó.

Hamas entregó otros dos cuerpos de rehenes israelíes y crece la tensión por la ayuda humanitaria en Gaza

Estados Unidos, mientras tanto, defiende su plan para desarmar a Hamas y reconstruir Gaza. El vicepresidente estadounidense JD Vance, viajó a Israel para reforzar el apoyo al frágil alto el fuego en el devastado territorio palestino. Israel y el movimiento islamista palestino Hamas se acusaron mutuamente el domingo de violar el cese el fuego tras un repunte de violencia en el sur de la Franja de Gaza.

La tregua, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y puso fin a más de dos años de guerra, desencadenada por el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023. Para salvaguardar el alto el fuego, Estados Unidos inició una ronda diplomática que empezó el lunes con la visita de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner. Ambos se reunieron con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegará hoy a Israel.

El plan de Trump para Gaza incluyó la liberación de los rehenes que seguían retenidos en Gaza y de presos palestinos detenidos en Israel. También establece el desarme de Hamas, aunque el grupo islamista se ha negado hasta ahora a considerarlo.

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelFranja de GazaHamasBenjamin NetanyahuDonald TrumpGuerra entre Israel y Hamas
