El plan de tregua en Gaza es “insuficiente e inadecuado”

La tregua, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y puso fin a más de dos años de guerra, desencadenada por el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023. Para salvaguardar el alto el fuego, Estados Unidos inició una ronda diplomática que empezó el lunes con la visita de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner. Ambos se reunieron con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegará hoy a Israel.