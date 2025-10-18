Hamas entregó otros dos cuerpos de rehenes israelíes y crece la tensión por la ayuda humanitaria en Gaza

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este sábado tras la confirmación de que Hamas entregó dos cuerpos de rehenes israelíes fallecidos a la Cruz Roja Internacional en el sur de la Franja de Gaza, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Esta nueva entrega se produjo en medio de la presión de Israel, que condicionó la reapertura del paso fronterizo de Rafah, clave para el ingreso de ayuda humanitaria, a la devolución de todos los cuerpos de los rehenes que aún permanecen en poder del grupo islamista.
Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu ratificaron que el cruce hacia Egipto “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”, hasta que Hamas cumpla con los compromisos establecidos en el acuerdo de cese al fuego.
Búsqueda contrarreloj de cuerpos bajo los escombros
En toda la Franja de Gaza, los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para recuperar cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamas intenta localizar los restos de los cautivos israelíes que debe entregar.
Turquía envió 81 especialistas de su agencia de gestión de desastres para colaborar con las tareas, aunque el equipo permanece retenido en la frontera con Egipto desde el viernes.
El acuerdo de cese al fuego, vigente desde el 10 de octubre, establecía que Hamas debía liberar a todos los rehenes, vivos o muertos. Hasta el momento, el grupo liberó a 20 personas con vida y entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecidos.
Las autoridades israelíes confirmaron este sábado la identificación de los restos de Eliyahu Margalit, un hombre de más de 70 años que fue asesinado durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
En el marco del mismo acuerdo, Israel restituyó los cuerpos de 15 prisioneros palestinos, con lo cual ya suman 135 los cadáveres repatriados.
Acusaciones cruzadas y denuncias de violaciones al acuerdo
Hamas aseguró que devolverá todos los cuerpos de los rehenes israelíes, aunque advirtió que el proceso “podría tomar algún tiempo”. El vocero Hazem Qasem explicó que algunos cadáveres “quedaron enterrados en túneles destruidos por el ejército israelí”, mientras que otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados.
Por su parte, Israel acusó a Hamas de violar el acuerdo de tregua por los retrasos en la devolución y advirtió que no cederá hasta que todos los cuerpos sean entregados.
Mientras tanto, las próximas etapas del plan de paz, impulsado por el expresidente estadounidense Donald Trump, contemplan el desarme total de Hamas y el repliegue de las tropas israelíes, aunque aún no existe consenso sobre esos puntos.
La ONU alerta sobre una crisis humanitaria devastadora
En paralelo, el director de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, recorrió este sábado la ciudad de Gaza y describió un panorama desolador tras dos años de guerra.
“La mayoría de estos edificios aún estaban en pie hace siete u ocho meses. Ahora es absolutamente espantoso ver cómo una gran parte de la ciudad se ha convertido en un terreno baldío”, relató desde el barrio de Sheij Raduán, según consignó la agencia AFP.
Fletcher detalló que las Naciones Unidas cuentan con un plan de 60 días para intensificar la entrega de alimentos, distribuir un millón de comidas diarias, reconstruir el sistema sanitario, instalar carpas para el invierno y reincorporar a miles de niños al sistema escolar.
“La tarea es enorme, pero se lo debemos a la gente, que pasó por tantas cosas”, concluyó el funcionario, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del frágil cese al fuego y la reapertura del paso de Rafah, vital para la supervivencia de millones de civiles en Gaza.