Familias de rehenes en Gaza cuentan su dura detención

Otro de los rehenes, Guy Gilboa Dalal, tenía 24 años cuando fue secuestrado en el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Fue retenido junto con su amigo de infancia Evyatar David. En agosto, Hamas difundió un video en el que se le veía gravemente desnutrido y visiblemente debilitado mientras cavaba su propia tumba dentro de un túnel.