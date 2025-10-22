Ampliaron el plazo para que Fuerza Republicana retire la publicidad con la imagen de Javier Milei

Durante la jornada de hoy, el apoderado del partido, Gerónimo Cruz Cornejo, presentó un pedido para reconsiderar el tiempo otorgado para el cumplimiento de la resolución. “No existió de ninguna manera un incumplimiento de nuestra parte. Hubo irregularidades en el proceso porque nos anoticiamos de la decisión primero por los medios de comunicación y recién tomé conocimiento formal a las siete de la tarde de ayer”, explicó a LA GACETA.