Ampliaron el plazo para que Fuerza Republicana retire la publicidad con la imagen de Javier Milei

La Justicia decidió este miércoles extender por 12 horas el plazo otorgado a Fuerza Republicana (FR) para retirar toda la publicidad electoral que utilice la imagen, la voz o consignas asociadas al presidente Javier Milei o al espacio La Libertad Avanza (LLA).
La resolución advirtió que, de no verificarse el retiro total del material en ese lapso, se requerirá a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y a la de Yerba Buena que actúen de manera inmediata.
También indicó que los costos y gastos derivados de la "ejecución forzada" de las medidas ordenadas deberán ser afrontados por el partido que encabeza Ricardo Bussi. Además, en caso de persistir el incumplimiento, se inicie una acción penal por desobediencia judicial, prevista en el artículo 239 del Código Penal.
El pedido del bussismo a la Justicia
Durante la jornada de hoy, el apoderado del partido, Gerónimo Cruz Cornejo, presentó un pedido para reconsiderar el tiempo otorgado para el cumplimiento de la resolución. “No existió de ninguna manera un incumplimiento de nuestra parte. Hubo irregularidades en el proceso porque nos anoticiamos de la decisión primero por los medios de comunicación y recién tomé conocimiento formal a las siete de la tarde de ayer”, explicó a LA GACETA.
El dirigente aseguró además que el partido actuó de inmediato tras conocer la medida judicial. “Inmediatamente hicimos las presentaciones correspondientes y nos pusimos a disposición de la Justicia”, añadió.
Por otro lado, Cruz Cornejo negó rotundamente que haya existido fraude electoral y defendió el contenido del video que originó la polémica. “Todo lo que se hizo es público y notorio. No existe un intento de engañar al electorado. El spot solo buscaba expresar nuestro apoyo al presidente, como lo venimos haciendo desde antes de que existiera el partido La Libertad Avanza”, señaló.