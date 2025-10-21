Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

El candidato a diputado por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, respondió a los comentarios de Javier Milei sobre un video suyo que se está utilizando en la campaña. “Es la forma de expresarse de él, se refiere en términos muy duros a todo el mundo, al Congreso, a todos los sectores. No me ofende, lo conozco y sé cómo es”, afirmó el líder de FR durante una charla con LA GACETA.