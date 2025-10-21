Secciones
Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

El candidato a diputado por Fuerza Republicana defendió el uso del material en su campaña y cuestionó la actitud del presidente.

Hace 28 Min

El candidato a diputado por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, respondió a los comentarios de Javier Milei sobre un video suyo que se está utilizando en la campaña. “Es la forma de expresarse de él, se refiere en términos muy duros a todo el mundo, al Congreso, a todos los sectores. No me ofende, lo conozco y sé cómo es”, afirmó el líder de FR durante una charla con LA GACETA.

Sobre la sorpresa de que el presidente se refiriera a su forma de hacer campaña, Bussi comentó: “No lo esperaba, pensé que había cosas más importantes. Nunca imaginé que dedicaría tiempo a contestarme”.

Respecto al video en cuestión, el candidato aclaró que es original y que no fue generado con inteligencia artificial. “Está hecho en la sede de Milei durante la campaña presidencial de 2023. Es un video mío, no tengo por qué pedir permiso a nadie para publicarlo. Lo hice para que la gente conozca las ideas que venimos sosteniendo hace mucho tiempo”, explicó.

Bussi enfatizó su compromiso con las ideas de Milei, sin vincularse necesariamente a personas. “No apoyo personas, apoyo ideas. Nosotros venimos militando la derecha desde hace 30 años. Ahora que ‘mi ley’ se suma a nuestra batalla, nos sentimos reconfortados”.

Sobre los intentos de acuerdos con otros partidos, señaló: “Hubiéramos querido conformar un acuerdo con Libertad Avanza, pero sin abandonar nuestra identidad ideológica y partidaria. La iniciativa no prosperó por voluntad de ellos, no mía”.

Consultado sobre si retiraría el contenido de redes sociales, Bussi fue categórico: “De ninguna manera. El video es mío y la fotografía es mía. No hay delito en lo que estoy haciendo. Lo puedo usar cuando quiera, no necesito pedir permiso a nadie”.

Cometencia electoral

El candidato también se refirió al contexto electoral y económico. “Las condiciones para las elecciones son adversas. Argentina no está en un buen momento, hay mucho sufrimiento y la macroeconomía no llega al bolsillo de la gente, pero creo que vamos en la dirección correcta”.

En cuanto a la competencia electoral, Bussi evaluó: “El periodismo se lleva dos bancas, el tercero es imposible para ellos. Estamos peleando el tercer y cuarto lugar con Roberto Sánchez. En esta recta final vamos a sacar la ventaja que necesitamos”.

Por último, Bussi adelantó que el domingo votará a la tarde y que el seguimiento de los resultados será desde la sede partidaria en la calle Valcars y Córdoba.

Comentarios