Fuerza Republicana pidió a la Justicia más tiempo para retirar la publicidad con la imagen de Milei

El apoderado insistió en que Fuerza Republicana no busca confrontar con el oficialismo nacional, sino reafirmar su acompañamiento ideológico. “Nosotros somos aliados. La idea era mostrar que apoyamos al presidente y que coincidimos con su rumbo. No necesitamos colgarnos de nadie ni generar conflictos. Creemos que el camino que está haciendo Milei es el correcto y lo vamos a seguir apoyando, más allá de los partidos”, afirmó.