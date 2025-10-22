Fuerza Republicana pidió a la Justicia más tiempo para retirar la publicidad con la imagen de Milei

Tras la resolución judicial que ordenó a Fuerza Republicana retirar en un plazo máximo de 12 horas toda la publicidad electoral que utilice la imagen, la voz o consignas asociadas al presidente Javier Milei o al espacio La Libertad Avanza, el apoderado del partido tucumano, Gerónimo Cruz Cornejo, pidió que se reconsidere el tiempo otorgado para el cumplimiento de la medida.
“No existió de ninguna manera un incumplimiento de nuestra parte. Hubo irregularidades en el proceso porque nos anoticiamos de la decisión primero por los medios de comunicación y recién tomé conocimiento formal a las siete de la tarde de ayer”, explicó a LA GACETA. “Inmediatamente hicimos las presentaciones correspondientes y nos pusimos a disposición de la Justicia”, añadió.
El referente de Fuerza Republicana negó que haya habido fraude electoral y defendió el uso del video que generó la polémica. “Todo lo que se hizo es público y notorio. No existe un intento de engañar al electorado. El spot solo buscaba expresar nuestro apoyo al presidente, como lo venimos haciendo desde antes de que existiera el partido La Libertad Avanza”, señaló.
Cruz Cornejo aclaró que ya se suspendió la difusión del spot y que se inició el retiro de la cartelería, aunque advirtió que el plazo impuesto por la Justicia resulta “de imposible cumplimiento”. “Nos impusieron 12 horas para el retiro de afiches que demoraron 10 días en colocarse. Es materialmente imposible hacerlo en ese tiempo. No nos vamos a rebelar ante la Justicia, pero pedimos un plazo razonable”, expresó.
El apoderado insistió en que Fuerza Republicana no busca confrontar con el oficialismo nacional, sino reafirmar su acompañamiento ideológico. “Nosotros somos aliados. La idea era mostrar que apoyamos al presidente y que coincidimos con su rumbo. No necesitamos colgarnos de nadie ni generar conflictos. Creemos que el camino que está haciendo Milei es el correcto y lo vamos a seguir apoyando, más allá de los partidos”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que la medida judicial no afecta el tramo final de la campaña provincial y remarcó la vocación de su espacio por “respetar las instituciones y colaborar con la gobernabilidad”.