“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

El clima en Atlético Tucumán se quebró antes del pitazo inicial frente a San Lorenzo. Lo que comenzó como una semana más de trabajo terminó derivando en una tormenta interna que expuso viejos problemas y fracturas dentro del club. Horas antes de retomar las prácticas en el complejo “José Salmoiraghi”, el plantel había publicado un comunicado en redes sociales, replicado por varios futbolistas, aclarando que el conflicto no era económico sino de trato y condiciones laborales. Y fue Guillermo Acosta, capitán y referente histórico del club, quien decidió invitar a la prensa para dar su versión de los hechos. Con el tono de quien lleva años defendiendo los colores del “Decano”, “Bebe” buscó calmar, pero también poner las cosas en su lugar.
“Primero quiero pedir disculpas por la forma en que hablé el lunes”, comenzó el mediocampista. “Me fui muy angustiado por la situación y porque hay periodistas que se dejan llevar por una persona. Esa persona es Ignacio Golobisky, el vicepresidente, que salió a hablar antes del partido cuando habíamos tenido una reunión el sábado con él y con Mario Leito, y habíamos quedado en que todo quedaba puertas adentro”.
Acosta explicó que la decisión del plantel fue mantener el diálogo con los dirigentes, pero que la confianza se rompió: “Nosotros seguimos adelante con la conducción, pero pedimos que el señor Golobisky pida disculpas. Lo que dijo generó un clima insoportable. Salimos a calentar y ya nos puteaban. En 12 años que llevo acá, nunca viví algo así”.
El referente fue más allá al describir el impacto emocional que generó la exposición del conflicto. “Claro que nos afectó lo que dijo. Cuando salimos a la cancha ya nos silbaban, y eso duele. Después, lo deportivo fue culpa nuestra, no jugamos un buen partido y lo asumimos. Pero hay muchas cosas en el club que los periodistas no saben. Nosotros no reclamamos plata, reclamamos respeto. Es por cómo nos tratan a diario, a nosotros, a los empleados, a los médicos. No queremos premios ni plata, queremos que nos valoren como personas”.
“Esto no es por plata, es por respeto”, dijo Acosta
Acosta insistió en que el malestar no tiene que ver con lo económico sino con la forma en que se manejan las relaciones dentro del club. “Nosotros trabajamos todos los días. Sabemos que ganamos bien, pero esto va más allá. Es por cómo se nos habla, por las promesas incumplidas, por lo que viven los que trabajan con nosotros. Eso también es Atlético”, afirmó.
El capitán también deslizó que parte de la conducción parece tener otras prioridades. “A veces da la sensación de que están más pendientes de las elecciones que de los jugadores. Y eso se nota. Nosotros no estamos pensando en política, estamos pensando en salvar al club y en dejarlo donde merece estar”, remarcó, con evidente malestar.
Acosta reveló que el dirigente Miguel Abondándolo se presentó en el entrenamiento para intentar calmar la situación. “Vino Miguel, habló, y dijo que entre mañana y pasado llegaría el presidente para charlar con nosotros. Nosotros queremos hablar, pero con sinceridad. Lo que se rompió fue la palabra. Y el señor Golobisky no es de palabra”, lanzó.
Sobre el cierre, Acosta dejó un mensaje directo para los hinchas que aún apoyan al equipo. “El hincha tiene que saber que esto no es por plata. Peleamos por el bienestar del club. Sabemos que muchos están dolidos por lo que dijo el vicepresidente, pero también tienen que entender lo que pasa día a día. Que se acerquen, que vean cómo trabajamos, cómo están los empleados y los socios. Nosotros seguimos entrenando, tenemos compromiso y nos estamos preparando para lo que viene. No podemos dejar de hacerlo, porque todavía tenemos mucho por demostrar”.