“Están más pendientes de las elecciones”: el descargo de Guillermo Acosta tras el conflicto en Atlético Tucumán

Acosta reveló que el dirigente Miguel Abondándolo se presentó en el entrenamiento para intentar calmar la situación. “Vino Miguel, habló, y dijo que entre mañana y pasado llegaría el presidente para charlar con nosotros. Nosotros queremos hablar, pero con sinceridad. Lo que se rompió fue la palabra. Y el señor Golobisky no es de palabra”, lanzó.



Sobre el cierre, Acosta dejó un mensaje directo para los hinchas que aún apoyan al equipo. “El hincha tiene que saber que esto no es por plata. Peleamos por el bienestar del club. Sabemos que muchos están dolidos por lo que dijo el vicepresidente, pero también tienen que entender lo que pasa día a día. Que se acerquen, que vean cómo trabajamos, cómo están los empleados y los socios. Nosotros seguimos entrenando, tenemos compromiso y nos estamos preparando para lo que viene. No podemos dejar de hacerlo, porque todavía tenemos mucho por demostrar”.