“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

La crisis se profundiza

La publicación fue uno de los gestos más duros del grupo hacia la conducción encabezada por Mario Leito e Ignacio Golobisky, en un contexto marcado por reclamos acumulados y un desgaste evidente. Que Díaz haya sido uno de los encargados de difundir el comunicado no pasó inadvertido: el delantero fue protagonista de los incidentes con la hinchada y ya había declarado su intención de marcharse del club. Con este mensaje colectivo, el plantel pareció cerrar filas y exponer que el conflicto trasciende lo económico. La vuelta a las prácticas en Salmoiraghi promete ser el próximo capítulo de una interna que, por ahora, no encuentra alivio.