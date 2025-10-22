“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El clima en Atlético Tucumán no da respiro. En la previa de la vuelta a los entrenamientos en el complejo José Salmoiraghi, el plantel profesional difundió un comunicado en redes sociales que expuso la fractura con la dirigencia. El texto, publicado en las cuentas de varios jugadores y compartido por Leandro Díaz, fue interpretado como un mensaje contundente en medio de una crisis que ya venía en ascenso desde la derrota ante San Lorenzo. “Queridos hinchas decanos, asumimos el error de no haber expuesto antes la situación que venimos viviendo dentro del club”, comienza el escrito que rápidamente se viralizó.
El grupo explicó que había preferido mantener silencio hasta ahora porque confiaba en que los dirigentes atenderían sus reclamos. “Lo hicimos porque confiábamos en que la dirigencia iba a escuchar y mejorar las condiciones que venimos señalando hace tiempo”, expresaron los futbolistas, para luego aclarar que su reclamo no se debe a cuestiones salariales. “Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia, nuestro malestar surge de una acumulación de cosas que entendemos son fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”, escribieron.
En el texto también se manifestó preocupación por el trato que reciben los empleados y colaboradores del club. “Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados del club, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso”, añadieron. Además, remarcaron que sienten una notoria ausencia de respaldo dirigencial, especialmente en los momentos más difíciles. “También sentimos la falta de acompañamiento dirigencial que es casi inexistente, salvo ante los equipos grandes”, aseguraron. Según explicaron, la decisión de no concentrar antes del partido fue “la última instancia”, luego de varios intentos de diálogo. “Era una manera de expresar nuestro malestar sin generar conflictos públicos ni afectar al hincha que siempre está y no tiene por qué cargar con problemas internos”, indicaron.
El comunicado cierra con un tono emotivo y de compromiso hacia la gente. “Nos duele tener que llegar a este punto pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor. Atentamente: el plantel profesional de Atlético Tucumán”, concluye el posteo, que generó un fuerte impacto entre los fanáticos y fue compartida por cientos de cuentas partidarias "decanas" en cuestión de minutos.
La crisis se profundiza
La publicación fue uno de los gestos más duros del grupo hacia la conducción encabezada por Mario Leito e Ignacio Golobisky, en un contexto marcado por reclamos acumulados y un desgaste evidente. Que Díaz haya sido uno de los encargados de difundir el comunicado no pasó inadvertido: el delantero fue protagonista de los incidentes con la hinchada y ya había declarado su intención de marcharse del club. Con este mensaje colectivo, el plantel pareció cerrar filas y exponer que el conflicto trasciende lo económico. La vuelta a las prácticas en Salmoiraghi promete ser el próximo capítulo de una interna que, por ahora, no encuentra alivio.