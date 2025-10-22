Santi Maratea no va más: ¿por qué América levantó definitivamente "Trato hecho"?

En sus últimas stories, Maratea manifestó su reafirmó su apoyo al presidente Javier Milei para las elecciones del próximo domingo. “Primero, digo que lo banco a Milei hace años, ya todo el mundo lo sabe. Segundo, si me dejan de seguir o me cancelan por exponer mi postura política, me chupa dos pelotas. Tercero, creo que parte de la batalla cultural es que cada uno pueda decir a quién banca”, reflexionó. De la cancelación de "Trato hecho" en América, todavía no dijo nada.