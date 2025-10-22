El ciclo “Trato Hecho”, conducido por Santi Maratea en la pantalla de América, llegó a su fin antes de lo previsto y generó sorpresa tanto en la audiencia como en el propio equipo del programa. El formato, que había despertado expectativas por el regreso del clásico de entretenimiento, no logró consolidarse en la grilla del canal y fue levantado tras pocas emisiones.
Aunque desde América no emitieron un comunicado oficial, trascendieron los motivos detrás de la decisión. Mientras tanto, el futuro televisivo de Maratea y el destino del ciclo permanecen en incertidumbre. El influencer, mientras tanto, sigue con sus posteos en Instagram, que ahora están más enfocados a su vida fit.
En sus últimas stories, Maratea manifestó su reafirmó su apoyo al presidente Javier Milei para las elecciones del próximo domingo. “Primero, digo que lo banco a Milei hace años, ya todo el mundo lo sabe. Segundo, si me dejan de seguir o me cancelan por exponer mi postura política, me chupa dos pelotas. Tercero, creo que parte de la batalla cultural es que cada uno pueda decir a quién banca”, reflexionó. De la cancelación de "Trato hecho" en América, todavía no dijo nada.
Santi Maratea no va más: ¿por qué América levantó definitivamente "Trato hecho"?
"Trato hecho", el programa conducido por Santi Maratea, fue levantado de América TV por decisión de las autoridades y no seguirá en la grilla del canal. ¿Cuále es el motivo detrás de este abrupto final?
El lunes 11 de agosto, el influencer debutó como conductor en la televisión con el programa de entretenimiento. El ciclo estaba programado de lunes a viernes, a las 22, desplazando a "Pasó en América", que venía de ganar un Martín Fierro. Sin embargo, tras el bajo rating, el canal decidió moverlo para el fin de semana en los últimos días de septiembre.
Pese a los cambios en la grilla, el ciclo no levantó sus números de audiencia y finalmente quedó fuera de la programación desde esta semana. Así lo informó Teleavisador desde su cuenta de X.