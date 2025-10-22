Secciones
EspectáculosFamosos

Santi Maratea no va más: ¿por qué América levantó definitivamente "Trato hecho"?

El programa conducido por el influencer ya no forma parte de la grilla por decisión de las autoridades del canal.

América sacó de su grill a Trato hecho, el programa conducido por Santi Maratea América sacó de su grill a "Trato hecho", el programa conducido por Santi Maratea
Hace 2 Hs

El ciclo “Trato Hecho”, conducido por Santi Maratea en la pantalla de América, llegó a su fin antes de lo previsto y generó sorpresa tanto en la audiencia como en el propio equipo del programa. El formato, que había despertado expectativas por el regreso del clásico de entretenimiento, no logró consolidarse en la grilla del canal y fue levantado tras pocas emisiones. 

Aunque desde América no emitieron un comunicado oficial, trascendieron los motivos detrás de la decisión. Mientras tanto, el futuro televisivo de Maratea y el destino del ciclo permanecen en incertidumbre. El influencer, mientras tanto, sigue con sus posteos en Instagram, que ahora están más enfocados a su vida fit. 

Gimena Accardi habló por primera vez del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Quiero creer que es de ahora”

Gimena Accardi habló por primera vez del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Quiero creer que es de ahora”

En sus últimas stories, Maratea manifestó su reafirmó su apoyo al presidente Javier Milei para las elecciones del próximo domingo. “Primero, digo que lo banco a Milei hace años, ya todo el mundo lo sabe. Segundo, si me dejan de seguir o me cancelan por exponer mi postura política, me chupa dos pelotas. Tercero, creo que parte de la batalla cultural es que cada uno pueda decir a quién banca”, reflexionó. De la cancelación de "Trato hecho" en América, todavía no dijo nada. 

Santi Maratea no va más: ¿por qué América levantó definitivamente "Trato hecho"?

"Trato hecho", el programa conducido por Santi Maratea, fue levantado de América TV por decisión de las autoridades y no seguirá en la grilla del canal. ¿Cuále es el motivo detrás de este abrupto final?

El lunes 11 de agosto, el influencer debutó como conductor en la televisión con el programa de entretenimiento. El ciclo estaba programado de lunes a viernes, a las 22, desplazando a "Pasó en América", que venía de ganar un Martín Fierro. Sin embargo, tras el bajo rating, el canal decidió moverlo para el fin de semana en los últimos días de septiembre.

Pese a los cambios en la grilla, el ciclo no levantó sus números de audiencia y finalmente quedó fuera de la programación desde esta semana. Así lo informó Teleavisador desde su cuenta de X.

Temas Santiago Maratea
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
4

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
6

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios