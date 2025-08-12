 Rating: debut de Santi Maratea, el regreso de Jey Mammon y los knockouts de La Voz
Rating: debut de Santi Maratea, el regreso de Jey Mammon y los knockouts de La Voz

La noche televisiva del lunes tuvo una gran carta de variedad y opciones que se vio reflejada en el rating.

Hace 25 Min

En tres canales de aire, los estrenos simultáneos dejaron su efecto en la noche televisiva del lunes 11 de agosto. La Voz Argentina, por un lado, en Telefe, el reestreno de Trato Hecho con Santi Maratea en América y, en canal Nueve, Medianoche con Jey, presentado por Jey Mammón.

Los Knockouts de La Voz dejaron un piso de 11,5 puntos de rating con invitados especiales para cada jurado del programa. Dos participantes de cada equipo o team se enfrentaron de manera musical y su coach debió decidir cuál de ellos se quedaría y cuál debería ir a casa. Esto fue con la ayuda de los co-coach: Cazzu estuvo junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

Cómo fue el rating del prime time en los diferentes programas de la noche

Trato Hecho, el debút de Santi Maratea como conductor
Pasadas las 22, América estrenó Trato Hecho con un piso de 3,1 puntos que dejó LAM. En esta nueva versión del histórico ciclo que en su momento condujo Julián Weich, debutó Santiago Maratea al frente. El programa, producido por Mandarina Contenidos, presenta cambios respecto del formato original: en lugar de secretarias, participan 24 personas con un maletín cada una, se sortea en vivo quién jugará y se incorporó un costado de reality en redes sociales para mostrar sus historias. 

Los montos de los maletines llegan hasta los $20.000.000 y una vez en el juego el participante puede usar la opción de “contraoferta”, que el banco puede aceptar o rechazar. En el debut, el primer concursante se llevó 7,5 millones de pesos tras rechazar varias propuestas. El rating se mantuvo entre los 2 y 3 puntos, ubicándose tercero en la franja, mientras que Bienvenidos a Ganar cayó al cuarto lugar y no superó los 2 puntos.

La Voz Argentina y los Knockouts
En el primer cruce de Knockouts, Lucas Rivadeneira interpretó “The Winner Takes It All” de ABBA frente a Gabriel Fracelli con “Del otro lado” de Lali Espósito, y finalmente Lucas fue elegido por Zoe y Lali. Luego, Joaquín Martínez (“Corazón americano”) se midió con Milagros Amud (“Cuando llora mi guitarra”); Soledad optó por Milagros y, pese a que el Chaqueño quiso quedarse con ambos, el joven fue robado por Lali y Miranda!, aunque decidió seguir con el dúo pop. Más tarde, Benjamín de Pasqualli (“What a Feeling”) se enfrentó a Eugenia González (“Never Enough”), alcanzando un pico de 14 puntos; Juliana Gattas eligió a Eugenia. En el duelo del team Luck Ra, Emma Roach (“Think”) venció a Melanie Rosales (“Yo te diré”), decisión que no coincidió con la opinión de Cazzu. La máxima audiencia de la noche fue de 14,4 puntos.

Medianoche con Jey, el regreso de Mammon
A las 23.35 debutó Medianoche con Jey en Canal 9, con un piso de 1 punto. Jey Mammón regresó al formato de entrevistas con música en vivo, abriendo con un monólogo en el que recordó su infancia frente a la pantalla del canal y agradeció el apoyo del público. La primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera, su vínculo con Menem y esquivó pronunciarse sobre Milei; también bromeó sobre el “tapado gate” de María Julia Alsogaray. El estreno promedió 0,6 puntos y quedó cuarto en su franja, marcando el regreso del conductor a un canal importante tras su salida de Telefe en medio de la denuncia de Lucas Benvenuto.

Pasapalabra y Otro día perdido
Pasapalabra lideró cerca de la medianoche con números entre 6 y 7 puntos. Guido Kaczka logró picos de 6,9, mientras que Mario Pergolini, con Sergio Goycochea como invitado, osciló entre 3,8 y 4,5. Este lunes, la televisión sumó más público que respondió de forma positiva a las nuevas propuestas de la grilla.

Temas Canal 9TelefeEl TreceJey MammonGraciela AlfanoSoledad PastoruttiLali EspósitoMario Pergolini
