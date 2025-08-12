Rating: debut de Santi Maratea, el regreso de Jey Mammon y los knockouts de La Voz

Medianoche con Jey, el regreso de Mammon

A las 23.35 debutó Medianoche con Jey en Canal 9, con un piso de 1 punto. Jey Mammón regresó al formato de entrevistas con música en vivo, abriendo con un monólogo en el que recordó su infancia frente a la pantalla del canal y agradeció el apoyo del público. La primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera, su vínculo con Menem y esquivó pronunciarse sobre Milei; también bromeó sobre el “tapado gate” de María Julia Alsogaray. El estreno promedió 0,6 puntos y quedó cuarto en su franja, marcando el regreso del conductor a un canal importante tras su salida de Telefe en medio de la denuncia de Lucas Benvenuto.