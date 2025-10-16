Gimena Accardi habló por primera vez del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Quiero creer que es de ahora”

Después de semanas de rumores y titulares, Gimena Accardi rompió el silencio sobre el romance entre su ex esposo, Nicolás Vázquez, y la actriz Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. En una entrevista con Yanina Latorre para el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), Accardi habló con serenidad y sinceridad sobre cómo vive este nuevo capítulo en la vida de quien fue su pareja durante 18 años.
“Si Nico está bien, yo estoy bien”
Lejos del escándalo y con una actitud empática, Gimena Accardi expresó su deseo de que Vázquez sea feliz en su nueva relación.
“Si Nico está bien, yo estoy bien. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él y a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, aseguró la actriz, dejando en claro que no hay resentimientos ni conflictos entre ellos.
“Dai es un amor, es divina”
Consultada por Yanina Latorre sobre si sentía celos o incomodidad al saber que su ex está en pareja con Dai Fernández, Accardi fue tajante:
“No. Dai es un amor, es una divina. Es hermosa, es talentosa. Siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se tuvieron que dar, te podés enamorar, sentir cosas, y bien por ellos. Me alegra”.
Con esa respuesta, la actriz dejó ver una postura madura y comprensiva, destacando que la relación entre ambos habría surgido después de su separación.
“Quiero creer que es de ahora”
La pregunta inevitable llegó: ¿sospechó alguna vez que entre Nico y Dai había algo más?
“Entiendo las especulaciones, es lógico, pero no... o quiero creer que es de ahora”, respondió con honestidad.
Accardi explicó que su matrimonio con Vázquez ya estaba disuelto cuando se conoció el romance, y que ambos habían decidido hacerlo público para evitar rumores:
“Ya veníamos separados desde hace tiempo. Se venía filtrando sobre la separación, así que decidimos contarlo nosotros”.
“Pasé 18 años siendo muy feliz con él”
A lo largo de la entrevista, Gimena se mostró agradecida por la historia compartida con Nico y destacó que mantienen un vínculo afectuoso.
“Sí, yo a Nico lo adoro. Siempre lo voy a querer feliz, sea con Dai o con la que quiera. El amor de pareja se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el que podemos comunicarnos, charlar. Pasé 18 años siendo una persona muy feliz con un hombre que me hizo muy feliz”, concluyó.
Con estas palabras, Gimena Accardi dejó en claro que el cierre de su historia con Nico Vázquez fue en buenos términos, y que no guarda más que cariño y respeto por quien fue su compañero de vida.