Gimena Accardi habló por primera vez del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Quiero creer que es de ahora”

Después de semanas de rumores y titulares, Gimena Accardi rompió el silencio sobre el romance entre su ex esposo, Nicolás Vázquez, y la actriz Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. En una entrevista con Yanina Latorre para el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), Accardi habló con serenidad y sinceridad sobre cómo vive este nuevo capítulo en la vida de quien fue su pareja durante 18 años.