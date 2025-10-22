El peligro de la IA en el turismo: un chatbot envió a dos turistas a un destino inventado

La adopción más acelerada de los chatbots como consejeros turísticos se notó en los más jóvenes. Un 40% de los menores de 35 años usa la IA, para estos fines, contra solo el 20% de los mayores de 55. Y aunque la IA pueda ser útil para organizar unas vacaciones, la tecnología también puede dar sugerencias curiosas y hasta peligrosas, llevando a los viajeros por caminos que literalmente pueden atentar contra su vida.