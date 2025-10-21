ChatGPT presenta Atlas, su nuevo navegador con inteligencia artificial

OpenAI sacude nuevamente el mercado tecnológico con un nuevo navegador integrado con inteligencia artificial llamado ChatGPT Atlas. Si bien se esperaba un producto como este por parte de una de las compañías líderes en este sector, este nuevo software llega para no dejar margen a sus competidores que ya ofrecen una navegación por la web “inteligente”.
La compañía anunció este martes un nuevo navegador diseñado desde cero con la inteligencia artificial de ChatGPT en su núcleo, es decir, integra a su asistente estrella para acompañar íntegramente al usuario en la navegación web. Según el comunicado oficial, este lanzamiento representa un momento único para repensar el uso de la web, buscando ofrecer un verdadero "súper-asistente" capaz de comprender el mundo del usuario y ayudarle a alcanzar sus objetivos.
ChatGPT Atlas por ahora solo está disponible en los macOS, es decir, los sistemas operativos de las computadoras de Apple y se presenta como un software capaz de acompañar al usuario brindando asistencia en una ventana lateral que se activa cuando se aprieta un botón con la leyenda “Preguntale a ChatGPT”. A partir de allí, el usuario puede pedir definiciones, resúmenes, explicaciones y hasta tareas como por ejemplo “buscar lugares cercanos” o “reservar una habitación de hotel”.
El asistente también se activa luego de que el usuario selecciona un texto y presiona el botón de ChatGPT para comenzar a interactuar. Se puede, por ejemplo, redactar un correo, seleccionarlo y corregirlo con el asistente.
La novedad central: memorias y asistencia contextual
ChatGPT llega en un momento de varios anuncios por parte de las compañías tecnológicas de impulsar nuevos navegadores con asistentes de IA. Pero según argumentó OpenAI, su producto se destaca por la capacidad de memoria y asistencia contextual. Con respecto a la primera, las conversaciones con ChatGPT pueden basarse en chats y detalles anteriores para ayudar al usuario a realizar nuevas tareas. Por ejemplo, un estudiante que probó la versión preliminar compartió cómo Atlas simplificó su rutina: "Ahora ChatGPT entiende instantáneamente lo que estoy mirando, ayudándome a mejorar mis verificaciones de conocimiento" sin tener que cambiar constantemente entre diapositivas y el chat.
Según presentó la empresa, Atlas ChatGPT se vuelve más inteligente y útil a medida que más se lo utiliza. Esta característica es consecuencia de la "memoria del navegador" que le permite a ChatGPT recordar el contexto de los sitios que visita el usuario y lo recupere cuando sea necesario. Esto habilita consultas complejas como: "Encuentra todas las ofertas de trabajo que estuve viendo la semana pasada y crea un resumen de las tendencias de la industria para que pueda prepararme para las entrevistas".
Aún así, OpenAI señaló que las memorias del navegador son opcionales y el usuario puede mantener siempre el control: se puede activar o bien borrar el historial para eliminar dicha memoria del asistente.
El modo agente: delegando tareas a ChatGPT
Una de las características más destacadas que presenta ChatGPT Atlas es su modo Agente (Agent Mode), el cual permite al asistente realizar tareas que debería realizar un humano. Para ello, el agente utiliza el contexto de navegación para investigar y analizar, automatizar tareas, planificar eventos o reservar citas.
Entre los ejemplos de uso del modo Agente, OpenAI destacó que se puede darle receta a ChatGPT y pedirle que encuentre un comercio online y le pida todos los ingredientes y los envíe a domicilio. En el ámbito productivo, se puede solicitar a ChatGPT que abra y lea documentos de trabajo, realice una nueva investigación competitiva y compile los hallazgos en un informe para el equipo.
Para todas estas funciones, OpenAI asegura que ha priorizado la seguridad al desarrollar las capacidades del Agente en Atlas, implementando medidas específicas debido a su acceso a sitios con inicio de sesión y al historial de navegación.
A pesar de sus posibilidades, el Agente no puede ejecutar código en el navegador, descargar archivos ni instalar extensiones. Tampoco puede acceder a otras aplicaciones en el ordenador o al sistema de archivos. Además, el comunicado de OpenAI aclaró que el asistente hará una pausa para asegurar que el usuario está observando antes de realizar acciones en sitios sensibles, como instituciones financieras.
Disponibilidad y próximos pasos
ChatGPT Atlas se lanza hoy mundialmente en macOS y está disponible para usuarios de cuentas Gratuitas, Plus, Pro y Go. El modo Agente está disponible en versión preliminar para usuarios Plus, Pro y Business. Para usuarios Enterprise y Edu, Atlas está disponible en beta, si lo habilita el administrador del plan.
A pesar de esta limitación, OpenAI confirmó que las experiencias para Windows, iOS y Android estarán disponibles pronto.
Para descargar el programa hay que seguir los pasos como cualquier otro. Solo basta visitar este enlace, descargarlo en una computadora con macOS y luego, una vez instalado, abrir el programa e iniciar sesión con la cuenta de OpenAI o ChatGPT. Para facilitar su integración con otros navegadores, el usuario puede importar sus marcadores, contraseñas guardadas e historial de navegación desde su navegador predeterminado.
La nueva competencia de los navegadores
Los navegadores web de nueva generación están redefiniendo la experiencia del usuario al integrar Inteligencia Artificial (IA) directamente en sus funciones principales. El último lanzamiento de OpenAI se suma a un listado reciente de programas como Comet de Perplexity y Día de The Browser Company, los cuales se centran en ofrecer una navegación más eficiente y conversacional.
Comet, por ejemplo, utiliza la IA para generar respuestas resumidas a las búsquedas y consultas web directamente en la barra de URL, actuando como un motor de conocimiento integrado que reduce la necesidad de visitar múltiples enlaces. Día, aunque con un enfoque diferente, apunta a personalizar y automatizar tareas de navegación complejas, potencialmente organizando la información y las pestañas de manera inteligente para el usuario.
Por otro lado, los navegadores líderes del mercado han incorporado potentes asistentes de IA para mejorar la productividad y el acceso a la información. Google anunció hace pocas semanas la integración de Gemini en su navegador Chrome y Microsoft Edge, aloja a Copilot (basado en la tecnología de OpenAI) entre sus funcionalidades de navegación. Estas nuevas funcionalidades buscan hacer que la IA sea un componente omnipresente y útil en cada momento de la navegación, permitiendo a los usuarios realizar tareas de análisis, creación y comunicación de manera más rápida y contextualizada.