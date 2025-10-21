ChatGPT presenta Atlas, su nuevo navegador con inteligencia artificial

Según presentó la empresa, Atlas ChatGPT se vuelve más inteligente y útil a medida que más se lo utiliza. Esta característica es consecuencia de la "memoria del navegador" que le permite a ChatGPT recordar el contexto de los sitios que visita el usuario y lo recupere cuando sea necesario. Esto habilita consultas complejas como: "Encuentra todas las ofertas de trabajo que estuve viendo la semana pasada y crea un resumen de las tendencias de la industria para que pueda prepararme para las entrevistas".