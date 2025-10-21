La Rioja lanzó su propio Previaje: devuelve el 50% en hoteles y pasajes, pero en su cuasimoneda

Ante la falta de políticas turísticas a nivel nacional, el Gobierno de La Rioja lanzó su propia versión del programa Previaje. La iniciativa provincial reintegra hasta el 50% de los gastos en hotelería y pasajes realizados dentro del territorio riojano, en “Chachos”, una cuasimoneda local con curso legal en la provincia.
El reintegro tiene un tope de $150.000 y busca incentivar el turismo interno y el consumo en comercios locales.
“Estos bonos pueden canjearse en restaurantes y otros negocios riojanos, lo que impulsa la economía regional”, explicó a iProfesional Armando Zavattieri, representante de la Federación Hotelero Gastronómica de La Rioja (FEHGRA).
Qué son los “Chachos” y cómo se usan
Los Chachos son billetes físicos emitidos por la provincia en homenaje al caudillo Vicente “Chacho” Peñaloza (1798-1863). Pueden usarse en gastronomía, espectáculos, excursiones, combustible, tiendas de ropa y más, siempre dentro de La Rioja.
A diferencia del Previaje nacional, no hace falta abrir una cuenta ni usar una billetera virtual. Solo se debe:
Hospedarse al menos dos noches en un hotel registrado en el programa.
Presentar la factura en un punto de canje habilitado.
Recibir el 50% del monto en Chachos, que pueden gastarse en comercios locales.
Por ejemplo, si una pareja paga $140.000 por dos noches, recibirá $70.000 en Chachos.
Cuándo aprovechar la promoción “Movete con Chachos”
El Previaje Riojano comenzó a funcionar en octubre de 2025 y estará vigente hasta el 27 de diciembre, con posibilidad de extenderse durante la temporada de verano.
Además, la provincia firmó un convenio con Flecha Bus, General Urquiza y Sierras de Córdoba, que ofrecen 50% de descuento en pasajes hacia La Rioja.
Según Zavattieri, el programa también permite recuperar impuestos locales y nacionales, ya que “de cada $100 que invierte el Estado, $83 retornan en tributos”.
Turismo interno en crisis: por qué La Rioja apuesta a los Chachos
La medida surge en un contexto difícil para el turismo argentino.
El turismo emisivo —viajes al exterior— creció 26,5% interanual en julio, alcanzando 843.100 turistas argentinos, el número más alto desde 2017. En cambio, solo ingresaron 427.200 visitantes extranjeros, un 16% menos que en 2024.
“La situación del turismo en La Rioja es muy dura. Cuando el consumo cae, los viajes son lo primero que se recorta. Este programa busca sostener al sector”, explicó Zavattieri.
Qué visitar en La Rioja: atractivos imperdibles
Entre los principales destinos recomendados por FEHGRA y el gobierno provincial están:
La Rioja Capital, con su casco histórico y vida cultural.
Parque Nacional Talampaya, Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).
Circuito del Triásico, desde Villa Unión, con paisajes rocosos y huellas de dinosaurios.
Laguna Brava y Cráter Corona del Inca, con fauna autóctona como flamencos, vicuñas y guanacos.
La Chaya riojana, la fiesta popular más colorida del verano.
De los Patacones a los Chachos: el regreso de las cuasimonedas
El plan recuerda inevitablemente al verano de 2002, cuando varias provincias emitieron bonos para paliar la crisis económica.
En ese entonces circularon Patacones (Buenos Aires), Lecor (Córdoba), Federales (Entre Ríos) y Huarpes (San Juan), entre otros.
La Rioja reeditó sus “Chachos” en julio de 2024 para pagar sueldos y aguinaldos provinciales, con una emisión inicial de $13.000 millones. Los billetes incluyen marcas de agua y códigos QR invisibles para evitar falsificaciones.
Tras el éxito del plan de estímulo económico, el gobierno decidió relanzarlos ahora como cuasimoneda turística para reactivar el consumo y atraer visitantes.
En resumen
Reintegro: 50% en gastos de hoteles y pasajes dentro de La Rioja.
Tope: $150.000 por persona.
Devolución: en cuasimoneda “Chachos”.
Vigencia: hasta el 27 de diciembre de 2025.
Descuentos: 50% en pasajes con Flecha Bus, General Urquiza y Sierras de Córdoba.
Destino: La Rioja, capital y alrededores.