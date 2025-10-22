Airbag anunció un nuevo concierto en River: cómo comprar entradas

Airbag culmina un año extraordinario, marcando llenos totales en todas sus presentaciones a lo largo de Latinoamérica y España, convocatoria que suma a miles de personas. La banda argentina comunicó su clásico cierre de año, una cita fundamental en la agenda de los hermanos Sardelli y su numeroso público. Este ritual masivo alcanza su punto cúlmine en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre de 2025.
El grupo de rock anunció su cuarto concierto en River para el ciclo del año 2025. La fecha seleccionada para este nuevo espectáculo es el 17 de diciembre. Con esta presentación, Airbag reafirma su sitio como una de las agrupaciones centrales del panorama rockero nacional.
¿Qué significa este concierto para Airbag?
Airbag subirá por cuarta vez al escenario del Monumental durante el mismo ciclo anual. Esto convierte a la agrupación en una de las bandas argentinas con mayor cantidad de actuaciones en River en un solo periodo. Sus recitales previos congregaron a más de 200.000 asistentes.
El público celebró ser testigo de un espectáculo verdaderamente imponente. La pasión de sus músicos y la arrolladora puesta en escena llenaron cada rincón del Estadio Monumental. Este nuevo capítulo se destina a seguir sorprendiendo y a celebrar otro ciclo histórico para la banda.
¿Cómo comprar las entradas para el próximo River de Airbag?
Las entradas estarán disponibles a través de All Access desde el jueves 23 de octubre a las 12 con preventa Santander. La venta general comienza el viernes 24 a las 12 y acepta todos los métodos de pago.
Este periodo es importante por el lanzamiento de El Club de la Pelea – I, el octavo disco que muestra su madurez artística y fortaleza. La gira también incluye presentaciones en el Hipódromo de Rosario el 28 de noviembre y en Córdoba, en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes, el 29 de noviembre.