Airbag anunció un nuevo concierto en River: cómo comprar entradas

Airbag culmina un año extraordinario, marcando llenos totales en todas sus presentaciones a lo largo de Latinoamérica y España, convocatoria que suma a miles de personas. La banda argentina comunicó su clásico cierre de año, una cita fundamental en la agenda de los hermanos Sardelli y su numeroso público. Este ritual masivo alcanza su punto cúlmine en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre de 2025.