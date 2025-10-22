Secciones
Espectáculos

Airbag anunció un nuevo concierto en River: cómo comprar entradas

Este ritual masivo alcanza su punto cúlmine en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre de 2025.

Airbag anunció un nuevo concierto en River: cómo comprar entradas
Hace 2 Hs

Airbag culmina un año extraordinario, marcando llenos totales en todas sus presentaciones a lo largo de Latinoamérica y España, convocatoria que suma a miles de personas. La banda argentina comunicó su clásico cierre de año, una cita fundamental en la agenda de los hermanos Sardelli y su numeroso público. Este ritual masivo alcanza su punto cúlmine en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre de 2025.

Guns N’ Roses enloqueció al público: el notable gesto de un miembro de la banda y el homenaje a Ozzy Osbourne

Guns N’ Roses enloqueció al público: el notable gesto de un miembro de la banda y el homenaje a Ozzy Osbourne

El grupo de rock anunció su cuarto concierto en River para el ciclo del año 2025. La fecha seleccionada para este nuevo espectáculo es el 17 de diciembre. Con esta presentación, Airbag reafirma su sitio como una de las agrupaciones centrales del panorama rockero nacional.

¿Qué significa este concierto para Airbag?

Airbag subirá por cuarta vez al escenario del Monumental durante el mismo ciclo anual. Esto convierte a la agrupación en una de las bandas argentinas con mayor cantidad de actuaciones en River en un solo periodo. Sus recitales previos congregaron a más de 200.000 asistentes.

El público celebró ser testigo de un espectáculo verdaderamente imponente. La pasión de sus músicos y la arrolladora puesta en escena llenaron cada rincón del Estadio Monumental. Este nuevo capítulo se destina a seguir sorprendiendo y a celebrar otro ciclo histórico para la banda.

¿Cómo comprar las entradas para el próximo River de Airbag?

Las entradas estarán disponibles a través de All Access desde el jueves 23 de octubre a las 12 con preventa Santander. La venta general comienza el viernes 24 a las 12 y acepta todos los métodos de pago.

Este periodo es importante por el lanzamiento de El Club de la Pelea – I, el octavo disco que muestra su madurez artística y fortaleza. La gira también incluye presentaciones en el Hipódromo de Rosario el 28 de noviembre y en Córdoba, en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes, el 29 de noviembre.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nachito Saralegui llega a Tucumán con su show unipersonal: cuándo y dónde conseguir entradas

Nachito Saralegui llega a Tucumán con su show unipersonal: cuándo y dónde conseguir entradas

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia
2

“El hincha merece saber la verdad”: el fuerte comunicado del plantel de Atlético Tucumán contra la dirigencia

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
3

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
4

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
5

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”
6

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo está?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios