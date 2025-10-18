Guns N’ Roses enloqueció al público: el notable gesto de un miembro de la banda y el homenaje a Ozzy Osbourne

En el escenario, la formación de la banda estuvo compuesta por tres miembros originales: Axl Rose como vocalista, Slash en la guitarra líder y Duff McKagan en el bajo, figuras icónicas responsables de llevar a la banda al estrellato en la década de los ’80. A ellos se le sumaron integrantes que completaron la alineación actual: Richard Fortus en la guitarra rítmica, Dizzy Reed y Melissa Reese en los teclados, y Isaac Carpenter en la batería. Esta combinación de músicos aportó tanto la sonoridad clásica como matices modernos al recital programado en la capital argentina.