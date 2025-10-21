Secciones
Política

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

El Presidente reaccionó a un video que el líder de Fuerza Republicana publicó en sus redes, donde en 2023 el ahora jefe de Estado llamaba a votar por él.

Hace 55 Min

El legislador y candidato a diputado, Ricardo Bussi, fue objeto de duras declaraciones del presidente Javier Milei en respuesta a un video que el líder de Fuerza Republicana (FR) publicó en sus redes, en medio de la campaña electoral 2025.

Bussi había difundido un spot en el que aparece junto a Milei, que pide el voto por el legislador. La cuestión es que ese video es de hace dos años, cuando el libertario y el republicano caminaban por el mismo andarivel político. Al poco tiempo, Bussi fue desplazado de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, pero el parlamentario insistía en que él era "amigo" de Milei y que su alejamiento se debía a sus diferencias con los dirigentes locales de LLA.

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Sin embargo, ahora, a partir de la publicación de ese video viejo de Bussi en sus redes, Milei dejó en claro que el republicano no es parte del proyecto libertario y que su candidato en Tucumán es Federico Pelli.

"Es una actitud propia de un farsante, de un fascineroso, de un mentiroso. Ese video es viejo y hoy no forma parte de LLA y que quiera engañar a los tucumanos de esa esa manera es una ofensa al intelecto de ellos", dijo esta mañana Milei en declaraciones al programa "Las mañanas con Andino".

Lisandro Catalán elogió el desempeño de Federico Pelli en el debate de LA GACETA: “Mostró un rumbo distinto para Tucumán”

Lisandro Catalán elogió el desempeño de Federico Pelli en el debate de LA GACETA: “Mostró un rumbo distinto para Tucumán”

El conductor de TV le mostró al Presidente el video que había posteado Bussi, lo que provocó la reacción del jefe de Estado. "Además decidimos dejar eso en manos de la Justicia porque no se puede engañar a la gente de esta manera. Es lamentable que recurran a la trampa. Nuestro candidato es Federico Pelli. LLA casillero violenta, con el águila blanca. Eso de tratar de andar carancheando votos me parece de una bajeza total. Por algo quedó fuera del espacio", concluyó.

Temas Javier Milei TucumánRicardo BussiFuerza RepublicanaGobierno nacionalArgentinaLa Libertad AvanzaElecciones 2025Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Detrás del candidato: Ricardo Bussi recuerda su juventud y habla de lo que aún sueña cumplir

Detrás del candidato: Ricardo Bussi recuerda su juventud y habla de lo que aún sueña cumplir

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
5

La hegemonía del “alperovichismo”

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo
6

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Más Noticias
Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Pelli respondió a las acusaciones de Jaldo: “No me considero un ñoqui, hice un gran trabajo”

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Reclaman en Tucumán la aplicación de la emergencia en discapacidad: “Queremos que las familias se involucren”

Luz verde a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero su aplicación se demora

Luz verde a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero su aplicación se demora

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

La hegemonía del “alperovichismo”

La hegemonía del “alperovichismo”

Comentarios