Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Bussi había difundido un spot en el que aparece junto a Milei, que pide el voto por el legislador. La cuestión es que ese video es de hace dos años, cuando el libertario y el republicano caminaban por el mismo andarivel político. Al poco tiempo, Bussi fue desplazado de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, pero el parlamentario insistía en que él era "amigo" de Milei y que su alejamiento se debía a sus diferencias con los dirigentes locales de LLA.