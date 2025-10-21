Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

El legislador y candidato a diputado, Ricardo Bussi, fue objeto de duras declaraciones del presidente Javier Milei en respuesta a un video que el líder de Fuerza Republicana (FR) publicó en sus redes, en medio de la campaña electoral 2025.
Bussi había difundido un spot en el que aparece junto a Milei, que pide el voto por el legislador. La cuestión es que ese video es de hace dos años, cuando el libertario y el republicano caminaban por el mismo andarivel político. Al poco tiempo, Bussi fue desplazado de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, pero el parlamentario insistía en que él era "amigo" de Milei y que su alejamiento se debía a sus diferencias con los dirigentes locales de LLA.
Sin embargo, ahora, a partir de la publicación de ese video viejo de Bussi en sus redes, Milei dejó en claro que el republicano no es parte del proyecto libertario y que su candidato en Tucumán es Federico Pelli.
"Es una actitud propia de un farsante, de un fascineroso, de un mentiroso. Ese video es viejo y hoy no forma parte de LLA y que quiera engañar a los tucumanos de esa esa manera es una ofensa al intelecto de ellos", dijo esta mañana Milei en declaraciones al programa "Las mañanas con Andino".
El conductor de TV le mostró al Presidente el video que había posteado Bussi, lo que provocó la reacción del jefe de Estado. "Además decidimos dejar eso en manos de la Justicia porque no se puede engañar a la gente de esta manera. Es lamentable que recurran a la trampa. Nuestro candidato es Federico Pelli. LLA casillero violenta, con el águila blanca. Eso de tratar de andar carancheando votos me parece de una bajeza total. Por algo quedó fuera del espacio", concluyó.