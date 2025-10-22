Polémica con María Becerra: ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina" por un inesperado motivo

En noviembre de 2024, la filial argentina de la revista Billboard había anunciado la separación “amistosa” de Levy y Becerra. “Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a Maria por confiar en mí durante casi siete años, desde el principio. Ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de su trayectoria profesional, y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo”, expresó entonces el empresario.