Polémica con María Becerra: ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina" por un inesperado motivo

María Becerra, conocida mundialmente por su apodo “La Nena de Argentina”, está en el centro de una polémica inesperada que podría obligarla a abandonar el apogo que la identifica desde sus comienzos. Hasta ahora símbolo de su identidad artística, el mote que la acompañó en su ascenso podría perder vigencia por razones que comenzaron a filtrarse con discreción.
Este nuevo episodio se suma a una seguidilla de situaciones que pusieron a prueba a la artista en los últimos meses, y abrieron un interrogante sobre cómo continuará presentándose públicamente en el futuro. Por el momento, la artista, que tiene programado dos shows en el estadio de River, no se pronunció al respecto.
Polémica con María Becerra: ¿por qué ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina"?
En las últimas horas, trascendió en redes sociales que José Levy, ex representante de María Becerra hasta el año pasado, registró legalmente a su nombre la marca “La Nena de Argentina”. Según detalló la cuenta Becerranation en X, sus derechos permanecerán vigentes hasta 2033, por lo que, si la cantante decidiera continuar utilizando el apodo sin autorización, debería abonarle regalías.
¿Quién es José Levy, el ex mánager de María Becerra detrás del conflicto?
José Levy fue quien acompañó a María Becerra en los primeros años de su carrera, cuando pasó de ser una creadora de contenido en YouTube a una de las figuras más importantes del pop urbano latino. Durante ese tiempo, la artista lanzó temas que la posicionaron como referente de una nueva generación de artistas argentinos.
En noviembre de 2024, la filial argentina de la revista Billboard había anunciado la separación “amistosa” de Levy y Becerra. “Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a Maria por confiar en mí durante casi siete años, desde el principio. Ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de su trayectoria profesional, y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo”, expresó entonces el empresario.
Desde aquella separación, Becerra no ha vuelto a utilizar el término “La Nena de Argentina” en sus canciones, algo que hasta hace poco era uno de sus signos distintivos, y que se originó en una canción de Cazzu y luego convertido en el título del segundo álbum de la cantante quilmeña.