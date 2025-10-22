Secciones
EspectáculosFamosos

Polémica con María Becerra: ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina" por un inesperado motivo

Desde finales de 2024, la artista no utiliza su icónico sobrenombre en sus canciones. Ahora se conoce el verdadero motivo detrás de esta decisión.

María Becerra ya no podrá usar el apodo La Nena Argentina María Becerra ya no podrá usar el apodo "La Nena Argentina" Hola
Hace 1 Hs

María Becerra, conocida mundialmente por su apodo “La Nena de Argentina”, está en el centro de una polémica inesperada que podría obligarla a abandonar el apogo que la identifica desde sus comienzos. Hasta ahora símbolo de su identidad artística, el mote que la acompañó en su ascenso podría perder vigencia por razones que comenzaron a filtrarse con discreción.

Tini Stoessel en la cama y a los besos con actor chileno: el video que causa furor

Tini Stoessel en la cama y a los besos con actor chileno: el video que causa furor

Este nuevo episodio se suma a una seguidilla de situaciones que pusieron a prueba a la artista en los últimos meses, y abrieron un interrogante sobre cómo continuará presentándose públicamente en el futuro. Por el momento, la artista, que tiene programado dos shows en el estadio de River, no se pronunció al respecto.

Polémica con María Becerra: ¿por qué ya no podrá usar el apodo "La Nena de Argentina"?

En las últimas horas, trascendió en redes sociales que José Levy, ex representante de María Becerra hasta el año pasado, registró legalmente a su nombre la marca “La Nena de Argentina”. Según detalló la cuenta Becerranation en X, sus derechos permanecerán vigentes hasta 2033, por lo que, si la cantante decidiera continuar utilizando el apodo sin autorización, debería abonarle regalías.

¿Quién es José Levy, el ex mánager de María Becerra detrás del conflicto?

José Levy fue quien acompañó a María Becerra en los primeros años de su carrera, cuando pasó de ser una creadora de contenido en YouTube a una de las figuras más importantes del pop urbano latino. Durante ese tiempo, la artista lanzó temas que la posicionaron como referente de una nueva generación de artistas argentinos.

En noviembre de 2024, la filial argentina de la revista Billboard había anunciado la separación “amistosa” de Levy y Becerra. “Quisiera extender mi más sincero agradecimiento a Maria por confiar en mí durante casi siete años, desde el principio. Ha sido un verdadero placer y un honor ser parte de su trayectoria profesional, y le deseo todo el éxito en este nuevo capítulo”, expresó entonces el empresario.

Desde aquella separación, Becerra no ha vuelto a utilizar el término “La Nena de Argentina” en sus canciones, algo que hasta hace poco era uno de sus signos distintivos, y que se originó en una canción de Cazzu y luego convertido en el título del segundo álbum de la cantante quilmeña.

Temas María Becerra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió la locutora María Eugenia Karall a los 52 años

Murió la locutora María Eugenia Karall a los 52 años

El mensaje de María Corina Machado a la Asamblea General de la SIP

El mensaje de María Corina Machado a la Asamblea General de la SIP

Canelada, en la recta final de la campaña electoral: “El modelo que propone Sánchez ha demostrado eficiencia”

Canelada, en la recta final de la campaña electoral: “El modelo que propone Sánchez ha demostrado eficiencia”

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
3

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios