María Becerra sorprendió a sus fans con una confesión de amor en París

María Becerra volvió a ser tendencia en las redes sociales, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por una confesión que hizo durante su viaje a París. La cantante compartió fotos y videos desde la capital francesa, acompañados de un mensaje que generó miles de reacciones: “Estoy bien hasta que me enamoro… y me enamoré tanto de París, ojalá pudiera quedarme un ratito más”, escribió.
Un amor inesperado
El posteo de “La Nena de Argentina” despertó la curiosidad de sus seguidores, que inicialmente interpretaron que se trataba de un nuevo romance. Sin embargo, Becerra aclaró que su declaración estaba dirigida a la ciudad del amor, y no a una persona.
Lejos de su pareja, el cantante Rei, la artista mostró cuánto la inspiró París, un lugar que —según confesó— la hizo sentirse plenamente enamorada por su magia y su atmósfera romántica.
Sonrisas, paseos y un costado íntimo
En sus publicaciones se la ve caminando por las calles parisinas, disfrutando de la ciudad y compartiendo momentos espontáneos. Más allá de las imágenes, lo que más llamó la atención fueron sus palabras: un gesto íntimo que reveló emociones profundas y dejó a sus fans intrigados sobre cómo esta experiencia influirá en su música y en su vida personal.