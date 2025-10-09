Tini Stoessel en la cama y a los besos con actor chileno: el video que causa furor

Tini Stoessel continúa generando expectativa entre sus fans con el próximo lanzamiento de su nuevo sencillo “Otra noche más”. A casi dos meses de su último tema, la cantante argentina decidió adelantar detalles del proyecto a través de sus redes sociales, compartiendo un video detrás de escena en el que aparece en una noche apasionada junto al actor chileno Jorge López.
El material publicado en Instagram incluye un carrusel de imágenes que anticipa la atmósfera y narrativa del sencillo. En ellas, Tini y López se muestran a centímetros de distancia, listos para un beso, mientras el entorno destaca por luces cálidas, velas encendidas y copas de vino, con una cama en el centro que se convierte en escenario de la intimidad. En una de las fotos, la cantante aparece sobre el actor, abrazándolo, mientras la escena progresa hacia momentos cargados de tensión y cercanía.
El vestuario de Tini complementa la estética de las imágenes: un vestido negro, ligero, sin mangas y con cortes laterales profundos que dejan al descubierto gran parte del torso y la espalda. La combinación de la prenda y la iluminación cálida de las velas crea una atmósfera íntima que acompaña la narrativa del video.
Además de las imágenes, la cantante compartió fragmentos de la letra de la canción, que reflejan la temática del amor, la pasión y la nostalgia: “Lo que a mí me pasa, a vos también”, “Una noche más…”, “Para acordarnos otra vez de nosotros” y “No pregunto qué ha pasado porque ya me sé muy bien la respuesta”. El sencillo refuerza la constancia y creatividad de Stoessel, consolidándola como una de las artistas más activas y seguidas del momento.
En paralelo, Tini continúa con la preparación de su festival Futttura, que se realizará en Tecnópolis, mostrando a sus seguidores fotos de los ensayos y la selección musical del evento. En una de las publicaciones, la cantante aparece concentrada, en blanco y negro, con un micrófono en mano, junto al mensaje “38 días para vernos en Futttura”, generando aún más expectativa por su gran presentación.