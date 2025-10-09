Tini Stoessel en la cama y a los besos con actor chileno: el video que causa furor

El material publicado en Instagram incluye un carrusel de imágenes que anticipa la atmósfera y narrativa del sencillo. En ellas, Tini y López se muestran a centímetros de distancia, listos para un beso, mientras el entorno destaca por luces cálidas, velas encendidas y copas de vino, con una cama en el centro que se convierte en escenario de la intimidad. En una de las fotos, la cantante aparece sobre el actor, abrazándolo, mientras la escena progresa hacia momentos cargados de tensión y cercanía.