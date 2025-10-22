Ciudadanía española: ¿cómo será trámite después de la Ley de Nietos?

La oportunidad para solicitar la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática (Ley de Nietos), dirigida a hijos o nietos de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, tiene una fecha de caducidad inminente: vence hoy, miércoles 22 de octubre. Tras su última prórroga, la normativa no contempla, por el momento, una nueva extensión o reapertura. ¿Cómo será el trámite a partir de mañana?