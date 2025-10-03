Se termina la Ley de Nietos: ¿habrá una nueva prórroga para tramitar la ciudadanía española?

El próximo 22 de octubre marca la fecha límite para que miles de descendientes de españoles presenten su solicitud bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como la Ley de Nietos. Esta normativa, que permite acceder a la ciudadanía ibérica a hijos y nietos de exiliados o víctimas del franquismo, generó un aluvión de trámites en países como Argentina. Con el plazo a punto de expirar y numerosas carpetas aún pendientes de gestión, la principal pregunta que resuena entre los interesados es una sola: ¿habrá una nueva prórroga para extender esta histórica oportunidad?
La Ley de Nietos tuvo una sola prórroga desde su entrada en vigor en octubre de 2022. La normativa se aprobó inicialmente con un plazo de dos años (hasta octubre de 2024) para que los descendientes de españoles exiliados pudieran ejercer su derecho a obtener la nacionalidad española.
Debido al gran volumen de solicitudes presentadas en el mundo, el Gobierno español tomó la decisión de extender este periodo. La ley fue prorrogada por un año más, estableciendo la nueva y definitiva fecha límite para presentar las solicitudes hasta el 22 de octubre de 2025.
Cuenta regresiva para la Ley de Nietos: ¿habrá prórroga para tramitar la ciudadanía española?
En su visita a Argentina, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres Pérez, habló sobre la posible prórroga de la ley Torres y fue contundente: “Con la actual Ley de Memoria Democrática no cabe más prórrogas. Haremos un esfuerzo administrativo de recursos humanos y materiales para poder responder a la mayor variedad posible a todas esas solicitudes”, señaló en una entrevista con La Nación.
En este contexto, el funcionario aclaró: "Yo no sé qué puede ocurrir en el futuro. No sé si en el año 2030, 2040, puede haber una nueva ley. Aunque no es previsible podría ocurrir que tengamos una nueva ley, tal como sucedió con la de Memoria Democrática", y volvió a dejar en claro que no habrá prórroga de esta la ley.
Por otro lado, el Ministro advirtió que un cambio de Gobierno podría derogar la Ley de Nietos antes de resolver expedientes emitidos hasta el 22 de octubre de 2025. "Probablemente si llega un Gobierno que no apoya esta medida, puede derogar la ley. De hecho, esta ley está en el Tribunal Constitucional, porque así lo quiso el Partido Popular y Vox. Incluso Vox de manera expresa ha dicho que la derogaría. Pero quiero aclarar que aquellos que ya tienen la solicitud aprobada tendrán la nacionalidad. Los que no la tengan, sí la pueden perder", detalló en la misma entrevista.