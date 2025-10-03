Se termina la Ley de Nietos: ¿habrá una nueva prórroga para tramitar la ciudadanía española?

Por otro lado, el Ministro advirtió que un cambio de Gobierno podría derogar la Ley de Nietos antes de resolver expedientes emitidos hasta el 22 de octubre de 2025. "Probablemente si llega un Gobierno que no apoya esta medida, puede derogar la ley. De hecho, esta ley está en el Tribunal Constitucional, porque así lo quiso el Partido Popular y Vox. Incluso Vox de manera expresa ha dicho que la derogaría. Pero quiero aclarar que aquellos que ya tienen la solicitud aprobada tendrán la nacionalidad. Los que no la tengan, sí la pueden perder", detalló en la misma entrevista.