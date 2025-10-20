Últimos días para aplicar a la Ley de Nietos: hasta cuándo se podrá tramitar la ciudadanía española

Desde la puesta en marcha de la normativa, también conocida como Ley de Nietos, más de 15.000 argentinos completaron el trámite y ya son ciudadanos españoles. La comunidad española en Argentina es la más numerosa fuera del territorio ibérico: según el Instituto Nacional de Estadística de España, al 1 de enero de 2024 había 482.176 españoles residiendo en el país, y se estima que más de 2,9 millones de personas tienen algún vínculo familiar con España.