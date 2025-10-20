Últimos días para aplicar a la Ley de Nietos: hasta cuándo se podrá tramitar la ciudadanía española

El Gobierno de España anunció la prórroga por un año del plazo para solicitar la ciudadanía española a través de la llamada Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad a descendientes de personas que se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, religiosos o por su orientación e identidad sexual.
La nueva fecha límite para presentar la documentación será el miércoles 22 de octubre, sin importar cuándo se concrete la cita en el consulado correspondiente. La medida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado mediante una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y busca dar respuesta al fuerte incremento de solicitudes registradas desde que la ley entró en vigor en octubre de 2022.
Según datos actualizados del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta el 31 de julio de 2025 se habían recibido 876.321 solicitudes en todo el mundo. De ese total, 414.652 descendientes ya obtuvieron la aprobación del trámite y 237.145 figuran con su pasaporte español emitido.
Argentina lidera las solicitudes
El país con mayor cantidad de pedidos es Argentina, desde donde se iniciaron 366.579 trámites, equivalentes al 42% del total global. De ese universo, 174.277 argentinos ya accedieron a la ciudadanía española.
Solo en el primer semestre de 2025, se presentaron 298.701 nuevas solicitudes en todo el mundo, lo que muestra la magnitud del proceso. “En Buenos Aires los trámites son individuales y no por grupo familiar”, aclararon fuentes del Consulado General de España en Buenos Aires, en diálogo con Infobae.
Desde la puesta en marcha de la normativa, también conocida como Ley de Nietos, más de 15.000 argentinos completaron el trámite y ya son ciudadanos españoles. La comunidad española en Argentina es la más numerosa fuera del territorio ibérico: según el Instituto Nacional de Estadística de España, al 1 de enero de 2024 había 482.176 españoles residiendo en el país, y se estima que más de 2,9 millones de personas tienen algún vínculo familiar con España.
Quiénes pueden acceder
La ley permite obtener la nacionalidad española por ius sanguinis a quienes nacieron fuera del país y tengan padre, madre, abuelo o abuela españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por causa del exilio.
En un primer momento, era necesario acreditar la condición de exiliado, pero ese requisito fue eliminado mediante una instrucción reglamentaria, lo que simplificó el acceso.
La disposición adicional octava de la ley también contempla la nacionalización de hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la ciudadanía por la Ley de Memoria Histórica (2007) o la actual Ley de Memoria Democrática, y de quienes hayan estado bajo la patria potestad de un ciudadano español. Esto facilita el camino hacia la nacionalidad de origen y la residencia legal mediante la figura del arraigo familiar.
Otras vías para obtener la ciudadanía
La nacionalidad española también puede obtenerse por residencia, tras uno o dos años de vivir legalmente en España, según la situación. En el caso de personas casadas con ciudadanos españoles, el plazo se reduce a un año; para el resto, se exigen dos años. En todos los casos, es necesario no tener antecedentes penales y demostrar un nivel adecuado de integración en la sociedad.
Un acto de reparación histórica
Durante un acto oficial en la Embajada de España en Argentina, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participó de una ofrenda floral en homenaje a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983) y destacó la importancia de la ley: “Era de justicia que hubiera una ley que diera respuesta a todos aquellos y aquellas que tuvieron que salir de España por la llegada del totalitarismo”, expresó el funcionario.
El listado oficial del gobierno español ya incluye 135 personas desaparecidas de origen español durante el último régimen militar argentino, y se prevé que ese número aumente a medida que avancen las investigaciones.
Con la prórroga confirmada, el miércoles será el último día habilitado para entregar los formularios y la documentación correspondiente. Quienes inicien el trámite antes de esa fecha quedarán contemplados, aunque la cita consular se concrete más adelante.
El proceso, no obstante, avanza lentamente debido al alto volumen de expedientes en curso, según reconocen fuentes oficiales.