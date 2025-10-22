Respuesta de la Rural a EEUU: "Hace 20 años que no tenemos problemas con la aftosa"

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, respondió a Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien sugirió posibles restricciones a la importación de carne argentina por riesgo de fiebre aftosa. En una entrevista radial, Pino desestimó las advertencias, al asegurar que Argentina mantiene un control sanitario riguroso y que las afirmaciones de Rollins están "mal informadas".
"Hace más de 20 años, afortunadamente, que no tenemos problemas con la aftosa", enfatizó Pino. Explicó que el sistema sanitario argentino está dividido, con el sur del Río Colorado libre de aftosa y el norte con vacunación, demostrando un control exhaustivo.
El líder de la SRA destacó que los estrictos controles y la vacunación preventiva son pilares de la erradicación de la enfermedad. "No tenemos ningún problema con esta enfermedad, que tanto daño hace a la ganadería", reiteró.
Argentina exporta 20.000 toneladas de carne a EEUU
El dirigente agropecuario también señaló que Argentina ya exporta 20.000 toneladas de carne a Estados Unidos, un volumen que, según él, sería imposible si existiera un riesgo real de aftosa. Esta exportación, que incluye cortes de alto valor, cumple con los protocolos sanitarios internacionales.
El presidente de la SRA defendió la política de vacunación preventiva, al enfatizar que no se trata de una respuesta a brotes, sino de una medida de precaución para evitar repetir los problemas del pasado.
Más allá de la controversia, la entrevista abordó el buen momento económico del sector ganadero argentino. Pino destacó que la cría de terneros tuvo un desempeño particularmente positivo en 2025, lo que incentivó a los productores a aumentar su stock.
Este incremento en la producción es clave para responder a la creciente demanda internacional, especialmente con el interés renovado de Estados Unidos por importar carne argentina. Pino resaltó el desafío de aumentar la producción y el número de cabezas de ganado para aprovechar estas oportunidades.