Respuesta de la Rural a EEUU: "Hace 20 años que no tenemos problemas con la aftosa"

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, respondió a Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, quien sugirió posibles restricciones a la importación de carne argentina por riesgo de fiebre aftosa. En una entrevista radial, Pino desestimó las advertencias, al asegurar que Argentina mantiene un control sanitario riguroso y que las afirmaciones de Rollins están "mal informadas".