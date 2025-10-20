Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) publicó su última actualización a las 6.25 del lunes. Son ocho las provincias que están bajo advertencia por viento, viento zonda y lluvias. Todas las alertas que rigen son amarillas, es decir, indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Las actualizaciones del SAT publican el pronóstico de los fenómenos meteorológicos de mayor intensidad para las próximas 72 horas. Aunque pueden modificarse en las siguientes actualizaciones, dan un panorama de lo que puede esperarse en cada región.
El martes también hay alerta amarilla en la zona centro del país y en Cuyo. El sur de Mendoza está bajo advertencia por viento zonda. También en el centro y sudeste de La Pampa y en el sudoeste de Buenos Aires están bajo alerta por tormentas. Se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.
Dos provincias del NOA bajo alerta amarilla
El mapa del Servicio Meteorológico Nacional tiene señaladas alertas en el NOA, Cuyo, el centro del país y la Patagonia. En el noroeste argentino, están bajo alerta por viento el sudeste de Catamarca y de La Rioja. Se suman en la zona central el norte y noroeste de San Luis. Se prevén vientos del sector noroeste con velocidades entre 25 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.
En Cuyo, Mendoza espera episodios de viento zonda. Según el pronóstico, ocurrirá durante la tarde. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora con promedios entre 30 y 45 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
En el centro del país, el sur de Buenos Aires está bajo alerta por vientos que ocurrirán durante la mañana de este lunes y la tarde del martes. Se esperan tormentas, algunas localmente fuertes con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros. Además podría haber ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y actividad eléctrica.
En la patagonia están bajo alerta amarilla por lluvia el sur de Neuquén, el este de Río Negro y el noroeste de Chubut. Habrá valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros. Además, hacia el centro de Río Negro y Chubut –la mitad oeste en ambos casos–, el áreaserá afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora.