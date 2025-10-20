Ocho provincias bajo alerta amarilla por viento, zonda y lluvias: qué zonas estarán más comprometidas

Dos provincias del NOA bajo alerta amarilla

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional tiene señaladas alertas en el NOA, Cuyo, el centro del país y la Patagonia. En el noroeste argentino, están bajo alerta por viento el sudeste de Catamarca y de La Rioja. Se suman en la zona central el norte y noroeste de San Luis. Se prevén vientos del sector noroeste con velocidades entre 25 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.