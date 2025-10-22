Pensar el futuro cuando parece no haberlo
La SIP nació en mayo de 1942, cuando el destino de la Segunda Guerra estaba abierto. Adepa nació en una asamblea de la SIP, en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles en la que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. En el momento en que el horizonte era dominado por la oscuridad hubo quienes pensaron en entidades que trascenderían el tiempo de sus propias vidas.
PANEL DE ASOCIACIONES. Daniel Dessein (LA GACETA), Rodrigo Salazar (Consejo de la Prensa Peruana), Andrés D’Alessandro (Adepa) y Werner Zitzmann (AMI Colombia).
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas PerúColombiaCubaMéxicoGabriel García MárquezSociedad Interamericana de PrensaSegunda Guerra MundialArgentina
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular