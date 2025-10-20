Nuevas autoridades de la SIP

LA GACETA seguirá representada por el presidente de su directorio, Daniel Dessein, en la junta directiva y en el comité ejecutivo de la entidad. Dessein, además, continuará desempeñándose como vicepresidente regional de la SIP, encargado de redactar el informe de Argentina, y como presidente de la Comisión de Alianzas y Asociaciones. En la asamblea de Punta Cana también fue designado presidente de la Comisión de Conclusiones, la cual tiene a su cargo la elaboración del balance general de la asamblea y el repaso de los factores fundamentales que inciden en la libertad de prensa de cada país del continente.