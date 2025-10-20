Secciones
SociedadActualidad

Nuevas autoridades de la SIP

El editor norteamericano Manigault es el nuevo presidente y LA GACETA estará representada en áreas clave.

LA SESIÓN. El Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, al elegir las nuevas autoridades, en el cierre de su asamblea anual en Punta Cana. LA SESIÓN. El Consejo Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, al elegir las nuevas autoridades, en el cierre de su asamblea anual en Punta Cana.
Hace 3 Hs

En el cierre de su asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Punta Cana, la organización que representa a 1.300 medios de todo el continente eligió sus autoridades para el próximo año. Pierre Manigault, editor del The Post and Courier, de Charleston (Carolina de Sur, EE.UU.) será el presidente de la institución durante los próximos doce meses. Carlos Jornet, director de La Voz (Córdoba) será el vicepresidente primero.

El periodista Daniel Coronell recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa

El periodista Daniel Coronell recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa

LA GACETA seguirá representada por el presidente de su directorio, Daniel Dessein, en la junta directiva y en el comité ejecutivo de la entidad. Dessein, además, continuará desempeñándose como vicepresidente regional de la SIP, encargado de redactar el informe de Argentina, y como presidente de la Comisión de Alianzas y Asociaciones. En la asamblea de Punta Cana también fue designado presidente de la Comisión de Conclusiones, la cual tiene a su cargo la elaboración del balance general de la asamblea y el repaso de los factores fundamentales que inciden en la libertad de prensa de cada país del continente.

Temas Sociedad Interamericana de PrensaDaniel Dessein
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
1

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

2

Tareas preventivas ante los temporales

3

Cartas de lectores: más educación y menos armas

4

Cartas de lectores: actor mileísta

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 20 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista
6

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Más Noticias
Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Los argentinos eligen Brasil no solo por sus playas: mirá los precios increíblemente bajos para comer y alojarse

Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos

Vacaciones de verano: por qué todos eligen Brasil y cuánto salen los vuelos

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Comentarios