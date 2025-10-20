Nuevas autoridades de la SIP

En el cierre de su asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Punta Cana, la organización que representa a 1.300 medios de todo el continente eligió sus autoridades para el próximo año. Pierre Manigault, editor del The Post and Courier, de Charleston (Carolina de Sur, EE.UU.) será el presidente de la institución durante los próximos doce meses. Carlos Jornet, director de La Voz (Córdoba) será el vicepresidente primero.
LA GACETA seguirá representada por el presidente de su directorio, Daniel Dessein, en la junta directiva y en el comité ejecutivo de la entidad. Dessein, además, continuará desempeñándose como vicepresidente regional de la SIP, encargado de redactar el informe de Argentina, y como presidente de la Comisión de Alianzas y Asociaciones. En la asamblea de Punta Cana también fue designado presidente de la Comisión de Conclusiones, la cual tiene a su cargo la elaboración del balance general de la asamblea y el repaso de los factores fundamentales que inciden en la libertad de prensa de cada país del continente.