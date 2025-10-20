El periodista Daniel Coronell recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa

El periodista colombiano, quien vive en el exilio desde 2005, fue reconocido por su trayectoria periodística, su liderazgo en la televisión hispana en Estados Unidos y su compromiso con la defensa de la libertad de prensa en el continente. “Daniel es un perseverante periodista de investigación y líder de opinión cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en el periodismo de América Latina”, sostuvo Roberto Rock, ex presidente de la SIP y director de La Silla Rota, quien entregó el premio a Coronell.