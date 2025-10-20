El periodista Daniel Coronell recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa

Daniel Coronell, presidente de Noticias de Univisión, recibió el mayor reconocimiento que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el marco de su asamblea anual, en Punta Cana.
El periodista colombiano, quien vive en el exilio desde 2005, fue reconocido por su trayectoria periodística, su liderazgo en la televisión hispana en Estados Unidos y su compromiso con la defensa de la libertad de prensa en el continente. “Daniel es un perseverante periodista de investigación y líder de opinión cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en el periodismo de América Latina”, sostuvo Roberto Rock, ex presidente de la SIP y director de La Silla Rota, quien entregó el premio a Coronell.
“No solo ha informado, sino que ha inspirado a generaciones de periodistas a no claudicar ante la intimidación, a ser rigurosos y a recordar que nuestra única lealtad debe ser con la verdad”, dijo Rock. “En esta época de redes sociales –y de populismos de izquierda y de derecha– vivimos bajo la impresión de que mucha gente no quiere información sino doctrina. Que muchos ciudadanos ansían escuchar solamente el eco de sus propios prejuicios y rechazan cualquier postura que los cuestione”, expresó Coronell al agradecer el galardón.