"No será mucha": una funcionaria de EEUU realizó una fuerte sobre el acuerdo de carne con Argentina

Brooke Rollins anticipó que en los próximos días podría haber novedades sobre el entendimiento.

Hace 1 Hs

La secretaria de Agricultura del gobierno de Donald Trump, Brooke Rollins, anticipó que en los próximos días podría haber novedades sobre la importación de carne argentina hacia Estados Unidos, aunque aclaró que el volumen “no será mucha”.

En una entrevista concedida a CNBC, la funcionaria fue consultada sobre los recientes dichos del presidente Trump, quien había asegurado que su administración importaría carne desde Argentina “para bajar los precios en los supermercados”.

El anuncio llega en medio de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial bilateral, que busca ampliar la cuota de carne argentina con arancel cero. En la actualidad, el cupo permitido es de 20.000 toneladas, pero se analiza elevarlo a entre 60.000 y 70.000 toneladas, aplicando un arancel reducido del 10% para el excedente.

Fuerte advertencia de la funcionaria de Trump 

Durante la entrevista, Rollins también explicó que el secretario de Salud, Robert Kennedy, impulsa una dieta más rica en proteínas, lo que “requiere aumentar la oferta de carne en el mercado estadounidense”.

La funcionaria no precisó fechas ni volúmenes concretos, aunque dejó entrever que el anuncio oficial podría realizarse en los próximos días, como parte de un paquete de medidas orientadas a contener la inflación alimentaria y estimular la competencia en el sector cárnico.

