"No será mucha": una funcionaria de EEUU realizó una fuerte sobre el acuerdo de carne con Argentina

El anuncio llega en medio de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial bilateral, que busca ampliar la cuota de carne argentina con arancel cero. En la actualidad, el cupo permitido es de 20.000 toneladas, pero se analiza elevarlo a entre 60.000 y 70.000 toneladas, aplicando un arancel reducido del 10% para el excedente.