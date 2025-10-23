Estados Unidos cuadruplicó la cuota de importación de carne de res de Argentina

En un viaje en el Air Force One de Florida a Washington, Trump dijo a los periodistas que Estados Unidos podría comprar más carne de res de Argentina para reducir los precios de la carne. Después del anuncio, una periodista preguntó a Trump cómo respondería a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos. Trump respondió que Argentina "está luchando por su vida" y que está tratando de "ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre".