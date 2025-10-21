El Gobierno de Milei firmó acuerdos con el FBI para fortalecer la investigación criminal

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó este martes dos acuerdos con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la investigación criminal y modernizar las fuerzas federales.
El primer convenio, suscripto entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el FBI, se enmarca en el trabajo conjunto con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA). Este acuerdo busca profundizar el intercambio de información, brindar asistencia técnica y fortalecer la cooperación directa entre el CNA y el FBI. El foco estará puesto en la identificación de grupos terroristas, su financiamiento, la detección de organizaciones criminales y el combate al lavado de activos.
El segundo acuerdo, firmado entre el Ministerio de Seguridad y el FBI, apunta a la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) y al desarrollo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El convenio incluye capacitaciones, asistencia técnica y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la investigación criminal, con el propósito de convertir a la PFA en una fuerza de élite. “La prevención y la investigación profesional son pilares para enfrentar las amenazas del crimen y el terrorismo”, afirmó Bullrich.
“Invertir en capacidades y tecnología es invertir en la seguridad de todos los argentinos”, agregó.
Ambos acuerdos se suman al proceso de modernización de las fuerzas federales y a la creación del Departamento Federal de Investigaciones, en el marco de la doctrina de seguridad moderna impulsada por el Gobierno, que pone el acento en la profesionalización, la prevención y el uso de tecnología avanzada en la lucha contra el delito.
Desde la cartera de Seguridad destacaron que el fortalecimiento de las capacidades operativas y la dotación de herramientas de última generación a las fuerzas federales constituyen “una inversión estratégica en la seguridad y el bienestar de los argentinos”.