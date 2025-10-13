Manes pide debatir: el candidato convocó a Patricia Bullrich y Mariano Recalde

El candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del frente Para adelante, Facundo Manes, difundió por la tarde de este domingo un spot donde llama a debatir a los candidatos de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y de Fuerza Patria, Mariano Recalde.
“Hace 20 años que debaten entre los mismos, de repente, hoy no quieren debatir. ¿Por qué será?“, comentó y acusó de ”populistas de izquierda y de derecha” a sus rivales.
En el video, Manes incluyó material de archivo. Por caso, el debate presidencial de 2023 cuando el actual presidente Javier Milei atacaba a Bullrich, o a Recalde cuando era funcionario de Aerolíneas Argentinas. “Queremos debatir ideas, no chicanas en las redes sociales”, dijo el neurocirujano.
Crítico
Con el objetivo de revalidar su banca en el Senado, Manes fue muy crítico con el presidente de la Nación a quien acusó de haberse convertido en “lo que vino a destruir”.
“Milei incumplió, se convirtió en lo que vino a destruir. Se rodeó de gente de la casta”, remarcó en una entrevista con radio Mitre y aseguró que en provincia de Buenos Aires el mandatario se rodeó de un “lumpenaje” echado del peronismo bonaerense.
Además, lo acusó de usar “los métodos de la casta en el Senado y en Diputados para cambiar voluntades” y recordó el caso del senador entrerriano Edgardo Kueider: “De hecho, hay una persona con dólares frescos en Paraguay, detenido”.