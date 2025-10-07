Top 10 de los autos más vendidos de septiembre en Argentina, según Acara

El rubro automotor tuvo su repunte durante el mes de septiembre, según el informe publicado por la Agencia de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara). El mes pasado se patentó un 1.7% más de vehículos que durante agosto, mes en que salieron de las concesionarias 54.888. Septiembre, en cambio, cerró con un total de 55.827 unidades registradas.