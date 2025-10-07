Top 10 de los autos más vendidos de septiembre en Argentina, según Acara

El rubro automotor tuvo su repunte durante el mes de septiembre, según el informe publicado por la Agencia de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara). El mes pasado se patentó un 1.7% más de vehículos que durante agosto, mes en que salieron de las concesionarias 54.888. Septiembre, en cambio, cerró con un total de 55.827 unidades registradas.
Sebastián Beato, presidente de Acara, destacó que el repunte se dio en medio de un contexto electoral con variaciones económicas y cambiarias: “Pero lo realmente destacable es que seguimos con un piso de 50.000 unidades mensuales, algo que a principio del año veíamos difícil de alcanzar y sostener”.
Los autos más vendidos de septiembre 2025
Según Acara, el crecimiento interanual fue de un 27.8%, ya que en septiembre de 2024 se habían patentado 43.679 unidades. A su vez, en lo que va de 2025 –hasta fines de septiembre–, se patentaron 500.089 vehículos, un 60.4% más que durante los primeros meses del año pasado, cuando se habían registrado 311.757 unidades vendidas.
- Toyota Yaris: 3.037 unidades patentadas
- Toyota Hilux: 2.499 unidades patentadas
- Ford Ranger: 2.211 unidades patentadas
- Fiat Cronos: 2.077 unidades patentadas
- Ford Territory: 2.008 unidades patentadas
- Volkswagen Amarok: 2.006 unidades patentadas
- Chevrolet Tracker: 1.764 unidades patentadas
- Peugeot 208: 1.723 unidades patentadas
- Toyota Corolla Cross: 1.695 unidades patentadas
- Volkswagen Polo: 1.485 unidades patentadas
Las motos más vendidas de septiembre 2025
En cuanto a la venta de motovehículos, Acara destacó que se dio un crecimiento interanual del 45.5% y un 7.7% respecto al mes de agosto. En total, en septiembre, se patentaron 59.056 motos. Las más vendidas fueron:
- Honda Wave 110: 6.056 unidades patentadas
- Gilera Smash: 5.478 unidades patentadas
- Keller KN110-8: 4.581 unidades patentadas
- Motomel B110: 3.508 unidades patentadas
- Corven Energy 110: 3.084 unidades patentadas
- Mondial LD 110 MAX: 1.741 unidades patentadas
- Zanella ZB 110: 1.542 unidades patentadas
- Motomel S2 150: 1.519 unidades patentadas
- Zanella ZB 110 RT: 1.384 unidades patentadas
- Honda XR150L: 1.063 unidades patentadas