Avena, pera y semillas de chía: postre nutritivo que ayuda a ganar masa muscular

Una preparación rápida y con ingredientes super accesibles.

Hace 1 Hs

La avena es el ingrediente más recomendado por los profesionales de la salud ya que por sus diferentes nutrientes es el mejor aliado para ganar masa muscular. Entre las recetas en las que se puede incorporar este cereal, existe una combinación con pera rallada, semillas de chía y frutos rojos que se caracteriza por su fácil y rápida preparación.

Para seis porciones de esta exquisito y nutritivo postre, se necesitan los siguientes ingredientes:

- Dos peras ralladas

- Seis huevos

- Una taza de avena instantánea (100 gramos)

- 20 gramos de harina integral

- Dos cucharadas de semillas de chía.

- Una cucharadita de polvo para hornear

- Canela en polvo a gusto

- Endulzante a gusto

- Toppings a elección: frutos secos, arándanos, chips de chocolate, por ejemplo.

Cómo preparar la avena con pera rallada y semillas de chía

La elaboración es realmente muy fácil.

1. Mezclar todo en una fuente para horno, molde o budinera.

2. Dejar reposar cinco minutos y hornear a 180 grados por 20 minutos aproximadamente.

3. Fraccionar en seis y conservar en heladera por cuatro días o freezer, hasta tres meses.

Tip: se pueden preparar varias de distintos sabores y tener en el freezer. Podemos añadir banana pisada, o utilizar manzanas en vez de peras, y cambiar los toppings. La noche anterior, se baja del freezer a la heladera y por la mañana ya está lista para consumir.

