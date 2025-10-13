Secciones
Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

El Gobierno de Javier Milei adelantó un feriado de noviembre y confirmó un fin de semana largo de cuatro días, con el objetivo de impulsar el turismo interno.

Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei sorprendió a los argentinos con un cambio en el calendario de feriados para 2025, al adelantar una fecha no laborable de noviembre y confirmar un descanso prolongado de cuatro días consecutivos. La medida busca incentivar el turismo interno y ofrecer fines de semana largos más atractivos para los sectores gastronómico y hotelero.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 614/2025, que introduce una modificación clave: los feriados que caigan sábado o domingo podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, algo que la Ley 27.399 no contemplaba hasta ahora. Según fuentes oficiales, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de definir estos traslados.

El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso

Gracias a esta modificación, se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana habitual.

Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 de noviembre.

Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos, ofreciendo una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el turismo interno.

