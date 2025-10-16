Cuándo serán los feriados por Carnaval 2026: el primer fin de semana largo del año

El último trimestre del año ya empezó a cursarse y eso significa que las vacaciones están cada vez más cerca. Los argentinos ya pueden empezar a planificar qué harán durante su descanso en los primeros meses del año. Los feriados del Carnaval están entre los fines de semana que más se eligen y que mayor actividad turística registran.
Aunque quedan casi tres meses al 2025, el calendario de feriados nacionales del Gobierno Nacional indica que restan solo tres feriados y un día no laborable con fines turísticos. Los primeros están distribuidos –uno en noviembre y dos en diciembre–, mientras que el segundo se anexará al feriado de noviembre para formar un fin de semana largo.
¿Cuándo es el Carnaval 2026?
El Carnaval es la oportunidad que miles de argentinos aprovechan para desconectarse de la rutina y descansar. Las fechas de las festividades tradicionales del norte argentino ya están confirmadas para 2026. Se trata del primer fin de semana largo del año que llegará para hacer un corte casi a mitad del mes.
En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.
A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.
Feriado y fin de semana largo en noviembre
Luego de la modificación que hizo el Ejecutivo en el calendario de octubre, se programó un nuevo fin de semana largo de cuatro días para noviembre. Desde la publicación del Decreto 614/2025, los feriados que caigan domingo o sábado podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes inmediatamente posterior.
Gracias a esta modificación, noviembre tendrá un fin de semana largo conformado por: el viernes 21 de noviembre, declarado feriado con fines turísticos; sábado 22 y domingo 23, fin de semana habitual; y lunes 24, feriado trasladado del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.