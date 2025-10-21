Interna en Masterchef: Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández pero Valu Cervantes lo negó

Los rumores sobre la que podría ser la interna más picante de “Masterchef Celebrity” no paran de crecer. Luego de que Ángel de Brito asegurara que Wanda Nara y Valu Cervantes no se soportan, Yanina Latorre dio un dato aún más polémico. Es que la conductora le habría escrito a Enzo Fernández, pareja de la modelo e influencer.
Valu Cervantes fue abordada por el móvil de “LAM” saliendo del estudio del reality de cocina, donde volvieron a consultarle por la supuesta pelea con Wanda Nara. Es que en las grabaciones, la conductora puso en discusión el término “botinera” y trató a la joven influencer de “botinera nueva”, según dijo Latorre.
Pero, contrario a lo que cabría esperar, Cervantes no reaccionó con enojo ni rechazo. Por el contrario, dijo qué el término no le molestaba, que para ella no tenía una acepción negativa y que le gustaba serlo.
Qué le escribió Wanda Nara a Mauro Icardi
Durante el tiempo que Enzo Fernández y Valu Cervantes estuvieron separados, Latorre fue una de las pocas periodistas con las que la modelo estuvo en contacto. Desde entonces, la conductora asegura que tienen una excelente relación. Por eso decidió enviarle un mensaje consultando por los últimos rumores. Pero en esta oportunidad, no recibió respuesta.
Al parecer, Nara le habría enviado un mensaje al futbolista hace algunos meses en busca de contacto. “Te vi caminando por el barrio. Si querés, escribime”, dijo Santiago Sposato reproduciendo el mensaje que la conductora de Masterchef le habría enviado a Fernández.
Consultada sobre ese supuesto primer contacto, Valu Cervantes negó la existencia del mensaje. “A mí Enzo nunca me habló de nada. Vi (el clip del mensaje) el otro día. Me mandó mi familia porque yo no miro tele en mi casa”, relató. Pero el rumor para ella pasó casi desapercibido porque no llegó a ser tema de conversación en su pareja. “No le pregunté nada. Mirá si lo voy a molestar por una bolud**”, dijo.
¿Valu Cervantes odia a Wanda Nara?
La versión de Cervantes no fue recibida como la definitiva. Según contó la panelista Majo Martino, los productores de Masterchef le pasaron más información. “Me cuenta gente de adentro que ella no se la banca a Wanda, habla mal de Wanda. Obviamente que con Wanda está todo bien en apariencia. Ella está haciendo su negocio y aceptó porque le conviene”, dijo Martino.
Latorre agregó que la información del mensaje la habría difundido Cervantes en una cena con las mujeres de los jugadores de la Selección durante la Copa América. Pero ella, a su vez, se habría enterado cuando el propio Enzo le mostró el mensaje de su celular.