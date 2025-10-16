Mauro Icardi, preocupado por el nuevo novio de Wanda Nara: "A los chicos no hay que tocarlos"

Aunque Marcovecchio aclaró que no existe una denuncia penal, su intervención busca prevenir situaciones similares y proteger el bienestar de las menores. El caso vuelve a poner en el centro de la escena la exposición pública de los hijos de famosos y la responsabilidad de los padres en entornos familiares complejos, donde los límites entre lo privado y lo mediático se vuelven cada vez más difusos.