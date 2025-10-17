Secciones
EspectáculosFamosos

Aseguran que Valu Cervantes tuvo un fuerte cruce con Wanda Nara en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Ángel de Brito aseguró en Bondi Live que la relación entre la novia de Enzo Fernández y la conductora de la competencia de cocina no sería la mejor.

Aseguran que Valu Cervantes tuvo un fuerte cruce con Wanda Nara en las grabaciones de Masterchef Celebrity Aseguran que Valu Cervantes tuvo un fuerte cruce con Wanda Nara en las grabaciones de Masterchef Celebrity
Hace 3 Hs

Valentina Cervantes se sumó a la cocina de Masterchef Celebrity 2025 y ya habría tenido un cruce con Wanda Nara. Según contó Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi), a la pareja de Enzo Fernández no le habría gustado nada que la conductora la provocara durante la grabación del reality.

Mauro Icardi, preocupado por el nuevo novio de Wanda Nara: "A los chicos no hay que tocarlos"

Mauro Icardi, preocupado por el nuevo novio de Wanda Nara: A los chicos no hay que tocarlos

“Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, indicó el conductor. Sorprendida, la panelista Romina Scalora preguntó: “¿En serio?“. ”Sí, me olvidé de contarlo", contestó el periodista de espectáculos. 

Masterchef Celebrity 2025: ¿cuál es la interna entre Valu Cervantes y Wanda Nara?

En esa línea, de Brito reveló cuál sería la interna y el motivo de conflicto: “Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente chicanea a los participantes, como hace con Maxi (López), y a ella, dos, tres veces la chicaneó, y la cortó menos 20″. “Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una bolu... y la piba dice ‘yo no soy ninguna bolu..., calmate Wanda Nara’”, sumó.

Asimismo, sentenció: “Es educada y todo, pero tiene carácter. Dos, tres veces se tiraron. No sé si salió al aire, o si saldrá, pero esto me lo contaron técnicos de Telefe, que dos, tres veces Wanda la provocó y Valu la cortó menos 20″.

Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity

Durante la noche del miércoles en Masterchef Celebrity, Valentina se sinceró sobre por qué no le molesta que la llamen “botinera” y compartió el apoyo incondicional de su pareja en su incursión televisiva. Durante la visita de Wanda Nara a las estaciones de los participantes, la conductora propuso una conversación franca sobre el término “botinera”, tradicionalmente asociado a las parejas de futbolistas. 

Ante la pregunta directa de la conductora, la modelo respondió sin titubeos: “Y sí, soy, ¿o no?”. La charla derivó en una resignificación positiva del concepto, con ambas figuras coincidiendo en que no lo perciben como algo negativo. “No, no lo tomo mal, me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto”, agregó la participante.

El diálogo avanzó hacia el impacto que tuvo en Enzo Fernández la propuesta de que Valentina se sumara al certamen culinario. Cervantes relató que su pareja la apoyó desde el primer momento: “Me bancó bien”, afirmó ante la consulta de Nara. 

Temas Wanda Nara
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
2

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
3

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
4

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial
5

Llegó desde Cabo Verde, fue figura en San Martín de Tucumán y hoy vive el sueño de ver a su país en el Mundial

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo
6

Derrumbe, heridos y destrozos tras el temporal en Delfín Gallo

Más Noticias
Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Comentarios