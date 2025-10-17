Aseguran que Valu Cervantes tuvo un fuerte cruce con Wanda Nara en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity 2025: ¿cuál es la interna entre Valu Cervantes y Wanda Nara?

En esa línea, de Brito reveló cuál sería la interna y el motivo de conflicto: “Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente chicanea a los participantes, como hace con Maxi (López), y a ella, dos, tres veces la chicaneó, y la cortó menos 20″. “Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una bolu... y la piba dice ‘yo no soy ninguna bolu..., calmate Wanda Nara’”, sumó.