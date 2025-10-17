Aseguran que Valu Cervantes tuvo un fuerte cruce con Wanda Nara en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Valentina Cervantes se sumó a la cocina de Masterchef Celebrity 2025 y ya habría tenido un cruce con Wanda Nara. Según contó Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi), a la pareja de Enzo Fernández no le habría gustado nada que la conductora la provocara durante la grabación del reality.
“Está todo mal entre Wanda y Valu Cervantes”, indicó el conductor. Sorprendida, la panelista Romina Scalora preguntó: “¿En serio?“. ”Sí, me olvidé de contarlo", contestó el periodista de espectáculos.
Masterchef Celebrity 2025: ¿cuál es la interna entre Valu Cervantes y Wanda Nara?
En esa línea, de Brito reveló cuál sería la interna y el motivo de conflicto: “Wanda Nara, en su rol de conductora, obviamente chicanea a los participantes, como hace con Maxi (López), y a ella, dos, tres veces la chicaneó, y la cortó menos 20″. “Valu Cervantes lo que siente es que Wanda la quiere gastar como si fuera una bolu... y la piba dice ‘yo no soy ninguna bolu..., calmate Wanda Nara’”, sumó.
Asimismo, sentenció: “Es educada y todo, pero tiene carácter. Dos, tres veces se tiraron. No sé si salió al aire, o si saldrá, pero esto me lo contaron técnicos de Telefe, que dos, tres veces Wanda la provocó y Valu la cortó menos 20″.
Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity
Durante la noche del miércoles en Masterchef Celebrity, Valentina se sinceró sobre por qué no le molesta que la llamen “botinera” y compartió el apoyo incondicional de su pareja en su incursión televisiva. Durante la visita de Wanda Nara a las estaciones de los participantes, la conductora propuso una conversación franca sobre el término “botinera”, tradicionalmente asociado a las parejas de futbolistas.
Ante la pregunta directa de la conductora, la modelo respondió sin titubeos: “Y sí, soy, ¿o no?”. La charla derivó en una resignificación positiva del concepto, con ambas figuras coincidiendo en que no lo perciben como algo negativo. “No, no lo tomo mal, me encanta serlo. Cada uno tiene su concepto”, agregó la participante.
El diálogo avanzó hacia el impacto que tuvo en Enzo Fernández la propuesta de que Valentina se sumara al certamen culinario. Cervantes relató que su pareja la apoyó desde el primer momento: “Me bancó bien”, afirmó ante la consulta de Nara.