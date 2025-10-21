Elecciones 2025: “La única salida a esta crisis vendrá de la organización de los trabajadores”

A cinco días de la campaña electoral, Raquel Grassino, candidata a diputada nacional por Política Obrera, y el dirigente nacional Marcelo Ramal coincidieron en que la fuerza que integran “es la única que plantea una salida real desde la clase trabajadora frente a la crisis económica y social del país”.
“Política Obrera es hoy el único partido que presenta un programa de salida. Denunciamos la situación atroz en la que se encuentra la clase trabajadora, pero además explicamos cómo enfrentar esta crisis. El resto de los partidos hacen promesas o denuncias sin decir cómo se resolverá lo que viene”, señaló Grassino a LA GACETA.
La candidata tucumana advirtió sobre el deterioro cotidiano de las condiciones laborales y el avance del pluriempleo como consecuencia de los bajos salarios. “La mayoría de los trabajadores tenemos varios empleos y estamos todo el día fuera de casa. Es una situación insostenible. Los salarios no alcanzan, los hospitales y escuelas se caen, y el sector informal está aún peor”, dijo.
Por su parte, Ramal alertó que el escenario posterior a las elecciones podría profundizar la crisis. “Las condiciones que Estados Unidos le impone al gobierno de Javier Milei, bajo el pretexto de una ayuda económica, pasan por una devaluación y una reforma laboral. Es decir, un nuevo ataque al derecho del trabajo”, expresó.
El economista sostuvo que mientras se plantea una “polarización ficticia” entre oficialismo y oposición, “en la trastienda ya se negocia un gabinete de coalición para aplicar el ajuste”. “Después del 26 de octubre vienen dos ataques en puerta: al salario y a la soberanía sobre los recursos. Y hay dos tareas urgentes: luchar y colocar en el Congreso a luchadores socialistas como Raquel Grassino”, afirmó.
“La clase trabajadora tiene que organizarse”
Grassino insistió en que los trabajadores “deben construir su propia alternativa política”. “Las luchas existen, pero de manera aislada. Necesitamos confluir en una lucha de conjunto. Las burocracias sindicales acompañaron este derrotero del gobierno y del PJ, pero la organización obrera es el único camino para defender la educación, la salud y los salarios”, aseguró.
Ramal cuestionó las negociaciones entre el gobierno argentino y funcionarios norteamericanos. “Se está discutiendo un nuevo estatus colonial en el país. Estados Unidos busca quedarse con el litio, el cobre y los minerales raros a cambio de refinanciar la deuda. Mientras tanto, el Congreso está cerrado y guarda silencio”, denunció.
El referente de Política Obrera adelantó que, en caso de obtener representación parlamentaria, sus diputados impulsarán una moción para rechazar el acuerdo entre Milei y Donald Trump. “Hay dos lógicas sociales: una que prioriza a los usureros de la deuda pública y otra que defiende al 99% de la población. Nosotros vamos a estar del lado de los trabajadores”, afirmó.
Cierre de campaña
El espacio realizará su acto de cierre este miércoles por la tarde, en la peatonal, con la presencia de militantes y dirigentes. “Queremos invitar a todos los que quieran acercarse a conversar sobre cómo organizarnos frente a lo que vendrá después de las elecciones. El escenario será muy complejo y necesitamos prepararnos desde ahora”, concluyó Grassino.