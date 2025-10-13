Fin de las llamadas “spam”: la nueva función de Apple que te permite saber de antemano quién está del otro lado

Los intentos de estafa y las llamadas automáticas se volvieron un fenómeno frecuente y una realidad a la que millones de usuarios se enfrentan día a día. Ante ese panorama inquietante, las empresas buscan estrategias para reforzar la seguridad de sus usuarios y Apple logró con iOS 26 un sistema capaz de funcionar como un "guardián" ante estos intentos.
El más reciente sistema de iOS 26 de brinda una herramienta esencial a los usuarios, al permitir filtrar llamadas desconocidas, solicitando al remitente que se identifique para así reducir el spam telefónico. Esta nueva función permite combatir las molestas llamadas no deseadas de los números desconocidos, permitiendo saber de antemano quién es el emisor detrás del teléfono.
Cómo activar el nuevo filtrado de llamadas
El nuevo filtrado de llamadas de iOS permite a los usuarios protegerse de las llamadas que amenazan contra la seguridad de sus datos. Para utilizarlo es necesario tener actualizado el dispositivo a iOS 26, disponible a partir del iPhone 11. Desde allí los usuarios deben seguir una serie de pasos para poder activarlo.
Desde el menú de configuración del teléfono o dentro de la aplicación de llamadas, los usuarios pueden habilitar esta función. En ambos apartados le aparecerán tres opciones: s: permitir todas las llamadas, silenciar las desconocidas o activar el nuevo modo que solicita al llamante identificarse.
¿Cómo funciona esta herramienta?
Este modo intermedio es el más destacado, ya que introduce una capa de seguridad entre el usuario y el desconocido. Cuando alguien que no figura en la lista de contactos llama, una voz con tono similar al de Siri le pide que diga su nombre y el motivo de su llamada, detallaron desde Euro News .
Mientras tanto, el usuario recibe una notificación informando que la comunicación está siendo filtrada. Las respuestas del interlocutor se transcriben en pantalla, y el propietario del iPhone puede decidir si desea responder, enviar un mensaje automático o escribir su propia respuesta para que una voz artificial la lea.