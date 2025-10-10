Secciones
Motorola quiere competir contra Apple: el nuevo modelo que podría superar al iPhone Air

La compañía estadounidense agrega su nuevo modelo a la lista de smartphones ultradelgados sin perjudicar el rendimiento del mismo.

El nuevo Motorola Edge 70 que busca superar a Apple. El nuevo Motorola Edge 70 que busca superar a Apple.
Hace 1 Hs

Luego de que Xiaomi se propusiera desafiar a Apple con el lanzamiento del poderoso 17 Pro de la compañía china, Motorola se subió al mismo barco para competir contra el reciente iPhone Air. El Motorola Edge 70 se presenta como un nuevo rival de los smartphones ultra delgados que combina el aspecto ligero con un gran rendimiento.

Motorola promociona su nuevo modelo insignia que se unirá a la lista de los ultradelgados con el nuevo lema de "el futuro tiene una ventaja". La compañía estadounidense presentó en su sitio web oficial que el nuevo modelo mezcla el diseño futurista con la ingeniería de vanguardia que se destacará sobre todo en su componente de batería que no se limitará por el diseño ultra fino.

Diseño sin perjudicar el rendimiento

Según el anuncio oficial, el Motorola Edge 70 estará equipado con una batería de silicio-carbono de 4800 mAh, una tecnología que permite una mayor densidad energética manteniendo un formato compacto. La batería admite carga rápida de 68 W, y Motorola afirma que los usuarios pueden disfrutar de hasta 50 horas de batería para actividades como streaming, llamadas y reproducción de música con una sola carga. Estas especificaciones posicionan al Edge 70 como un fuerte competidor en términos de resistencia y eficiencia, especialmente en el segmento de smartphones delgados.

El Motorola Edge 70 mantiene un perfil delgado de 5,8 mm, lo que lo hace tan fino como el buque insignia de Samsung y solo ligeramente más grueso que el iPhone Air de 5,6 mm de Apple. Sin embargo, y a modo de comparación, su capacidad supera a su competidor de Samsung, que cuenta con una batería más pequeña de 3900 mAh, mientras que el iPhone Air de Apple ofrece unas 27 horas de reproducción de vídeo. Esto sugiere un diseño equilibrado que no sacrifica el rendimiento de la batería por la estética.

En su interior, se espera que el Motorola Edge 70 cuente con el chipset Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, junto con 12 GB de RAM para una multitarea fluida y un uso eficiente de la energía.

Otros aspectos del Motorola Edge 70

En cuanto a las capacidades de la cámara, las imágenes preliminares sugieren una configuración de triple cámara trasera, con un sensor principal de 50 MP como protagonista, lo que promete fotografías detalladas y vibrantes. También se espera que el smartphone cuente con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo, lo que garantiza su durabilidad. Para la protección de la pantalla, se anticipa Gorilla Glass 7i, que ofrece una mayor resistencia a arañazos e impactos.

