Motorola quiere competir contra Apple: el nuevo modelo que podría superar al iPhone Air

El Motorola Edge 70 mantiene un perfil delgado de 5,8 mm, lo que lo hace tan fino como el buque insignia de Samsung y solo ligeramente más grueso que el iPhone Air de 5,6 mm de Apple. Sin embargo, y a modo de comparación, su capacidad supera a su competidor de Samsung, que cuenta con una batería más pequeña de 3900 mAh, mientras que el iPhone Air de Apple ofrece unas 27 horas de reproducción de vídeo. Esto sugiere un diseño equilibrado que no sacrifica el rendimiento de la batería por la estética.