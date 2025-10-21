Un enorme objeto habría caído del cielo: encontraron una pieza carbonizada en un camino remoto

El sábado pasado, un grupo de mineros encontró a 30 kilómetros al este de la ciudad australiana de Newman, en la región de Pilbara, un enigmático trozo de metal humeante, que parecía haber estado prendido en llamas recientemente. Se trataba de una placa de metal derretida que apareció cerca de una ruta de acceso remoto y que los investigadores apuntan a que se trata de basura espacial en grandes cantidades.