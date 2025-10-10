Una española en Australia cuenta que gana más de 600 euros semanales limpiando casas y trabajando en Zara menos de 30 horas

Sofía, una joven española residente en Australia, ha captado la atención de miles de usuarios en TikTok al mostrar su día a día laboral y los ingresos que consigue en apenas una semana. En sus vídeos, explica que combina dos trabajos: la limpieza de viviendas y un puesto en Zara, con los que logra ganar más de 600 euros semanales trabajando menos de 30 horas.
En una de sus grabaciones, Sofía cuenta que suele comenzar su jornada de limpieza alrededor de las nueve de la mañana y, en muchas ocasiones, termina antes del mediodía. “Me pagan por casa y no por tiempo, así que en una mañana he ganado 192,50 dólares australianos”, comenta mientras enseña los resultados de su trabajo. Este sistema, muy común en Australia, paga por tarea completada en lugar de por hora, lo que le permite organizar mejor su tiempo y disfrutar de más horas libres.
Además de su empleo de limpieza, Sofía complementa sus ingresos con turnos en la tienda Zara, donde trabaja entre tres y cinco horas diarias. “Hoy me han pedido quedarme una hora más y, por supuesto, dije que sí al dinero”, dice entre risas en uno de sus vídeos. En los días de descanso, la joven aprovecha para ir a la playa o simplemente descansar, antes de retomar sus actividades laborales.
Al final de la semana, Sofía hace balance de lo que ha ganado entre lunes y viernes. “Ni yo misma lo sé, pero ahora lo voy a ver”, dice en la publicación que ha despertado la curiosidad de miles de seguidores. El resultado supera los 600 euros semanales, una cifra que muchos usuarios destacan como difícil de alcanzar en España con tan pocas horas de trabajo.
En sus vídeos, Sofía también explica que su empleo es “casual”, una modalidad laboral muy extendida en Australia que permite una gran flexibilidad: “Te pueden llamar en cualquier momento”, comenta. Este tipo de contratos temporales suelen estar mejor pagados por hora y ofrecen una libertad que, según la joven, le permite mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal.
La experiencia de Sofía refleja una realidad que cada vez más españoles consideran: emigrar a países como Australia, donde el mercado laboral ofrece mayores oportunidades, mejores salarios y un ritmo de vida más relajado. Su historia, contada desde la cotidianidad y el humor, ha convertido su perfil de TikTok en un fenómeno viral y en una inspiración para muchos que buscan nuevos horizontes.