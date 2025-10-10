Una española en Australia cuenta que gana más de 600 euros semanales limpiando casas y trabajando en Zara menos de 30 horas

En una de sus grabaciones, Sofía cuenta que suele comenzar su jornada de limpieza alrededor de las nueve de la mañana y, en muchas ocasiones, termina antes del mediodía. “Me pagan por casa y no por tiempo, así que en una mañana he ganado 192,50 dólares australianos”, comenta mientras enseña los resultados de su trabajo. Este sistema, muy común en Australia, paga por tarea completada en lugar de por hora, lo que le permite organizar mejor su tiempo y disfrutar de más horas libres.