Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

El vuelo programado desde Denver a Los Ángeles fue desviado por un extraño objeto que chocó contra el parabrisas del avión de United Airlines. El impacto provocó una grieta en las capas de la mira frontal e hirió a uno de los pilotos, mientras la nave se encontraba a 10.000 metros de altura.
La investigación sobre el enigmático objeto aún continúa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) afirmó este domingo que "está recopilando datos de radar, meteorológicos y de la caja negra”, según declaró en la red social X. Mientras que afirmó que el parabrisas se enviará a los laboratorios de la agencia para su análisis.
El momento del choque
Las imágenes del impacto mostraron que un objeto impactó con fuerza cerca de la parte superior derecha de la ventana frontal, lo que mostró daños en el marco metálico y uno de los niveles del vidrio multicapa. Dado que las ventanas de los aviones tienen varias capas de espesor, con laminado entre ellas, el cristal no se rompió por completo. El avión volaba a más de 10.000 metros de altura y la cabina aparentemente mantuvo la presión.
La NTSB consultó al capitán del vuelo sobre el objeto que colisionó contra el avión. Según lo que vieron, se trató de algo como "deshechos espaciales". En una publicación en redes el lunes por la noche, John Dean, director ejecutivo y cofundador de WindBorne Systems, con sede en Palo Alto, California, dijo que cree que fue uno de los globos meteorológicos de la compañía el que golpeó el avión.
Las teorías sobre la colisión
"Creo que era un globo de WindBorne", dijo. "Nos enteramos del UA1093 y de la posibilidad de que estuviera relacionado con uno de nuestros globos a las 11 p. m. (hora del Pacífico) del domingo e inmediatamente lo investigamos. A las 6 a. m. (hora del Pacífico), enviamos nuestra investigación preliminar tanto a la NTSB como a la FAA (Administración Federal de Aviación), y estamos trabajando con ambas para investigar más a fondo".
Dean afirmó que WindBorne opera una constelación de globos meteorológicos ligeros de larga duración para mejorar el pronóstico del tiempo, y gran parte de los datos recogidos se envían a gobiernos estadounidenses e internacionales.
Según United Airlines, el vuelo llevaba 134 pasajeros y seis tripulantes. La aerolínea indicó que el avión aterrizó sin problemas en Salt Lake City y que otra aeronave trasladó a los pasajeros a Los Ángeles.