Secciones
Mundo

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

El choque provocó que una de las capas del vidrio se agrietara e hiriera a uno de los pilotos.

El parabrisas destrozado de la cabina obligó a un aterrizaje de emergencia de un avión de United Airlines. El parabrisas destrozado de la cabina obligó a un aterrizaje de emergencia de un avión de United Airlines.
Hace 1 Hs

El vuelo programado desde Denver a Los Ángeles fue desviado por un extraño objeto que chocó contra el parabrisas del avión de United Airlines. El impacto provocó una grieta en las capas de la mira frontal e hirió a uno de los pilotos, mientras la nave se encontraba a 10.000 metros de altura.

Aerolíneas Argentinas retira ocho aviones tras falla en despegue en Aeroparque

Aerolíneas Argentinas retira ocho aviones tras falla en despegue en Aeroparque

La investigación sobre el enigmático objeto aún continúa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) afirmó este domingo que "está recopilando datos de radar, meteorológicos y de la caja negra”, según declaró en la red social X. Mientras que afirmó que el parabrisas se enviará a los laboratorios de la agencia para su análisis.

El momento del choque

Las imágenes del impacto mostraron que un objeto impactó con fuerza cerca de la parte superior derecha de la ventana frontal, lo que mostró daños en el marco metálico y uno de los niveles del vidrio multicapa. Dado que las ventanas de los aviones tienen varias capas de espesor, con laminado entre ellas, el cristal no se rompió por completo. El avión volaba a más de 10.000 metros de altura y la cabina aparentemente mantuvo la presión.

La NTSB consultó al capitán del vuelo sobre el objeto que colisionó contra el avión. Según lo que vieron, se trató de algo como "deshechos espaciales". En una publicación en redes el lunes por la noche, John Dean, director ejecutivo y cofundador de WindBorne Systems, con sede en Palo Alto, California, dijo que cree que fue uno de los globos meteorológicos de la compañía el que golpeó el avión.

Las teorías sobre la colisión

"Creo que era un globo de WindBorne", dijo. "Nos enteramos del UA1093 y de la posibilidad de que estuviera relacionado con uno de nuestros globos a las 11 p. m. (hora del Pacífico) del domingo e inmediatamente lo investigamos. A las 6 a. m. (hora del Pacífico), enviamos nuestra investigación preliminar tanto a la NTSB como a la FAA (Administración Federal de Aviación), y estamos trabajando con ambas para investigar más a fondo".

Dean afirmó que WindBorne opera una constelación de globos meteorológicos ligeros de larga duración para mejorar el pronóstico del tiempo, y gran parte de los datos recogidos se envían a gobiernos estadounidenses e internacionales.

Según United Airlines, el vuelo llevaba 134 pasajeros y seis tripulantes. La aerolínea indicó que el avión aterrizó sin problemas en Salt Lake City y que otra aeronave trasladó a los pasajeros a Los Ángeles.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

Lo más popular
Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
1

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel
5

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios