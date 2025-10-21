Ocho alimentos para tener energía y evitar el agotamiento antes de fin de año

El yogur y otros lácteos, como el queso y la leche, contienen probióticos que benefician la salud intestinal. Un sistema digestivo en buen estado es clave para una absorción eficiente de nutrientes, lo cual impacta directamente en la energía. Los probióticos en los lácteos disminuyen la inflamación intestinal, lo que contribuye a una mayor vitalidad. El yogur es, además, una excelente fuente de proteínas, calcio y vitamina B12, esenciales para luchar contra el cansancio.