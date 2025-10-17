Secciones
Qué comer en ayunas: alimentos que sí y que no debes consumir por la mañana

Una nutricionista elaboró una lista y explicó por qué algunas sustancias no son recomendadas para comer a primera hora del día.

Hace 1 Hs

Los profesionales de la salud constantemente recalcan la gran importancia que tiene el desayuno entre las cuatro comidas del día. De él depende la cantidad de energía que se tenga para consumir a lo largo de la jornada y, en gran medida, también tiene el control del temido apetito a deshoras.

Los argentinos incorporan diversos alimentos a sus desayunos y, aunque estos sean ricos en nutrientes, muchos de ellos no son recomendados para consumirlos en ayunas. En este marco, la nutricionista María José Cambronero elaboró una lista con los ocho alimentos que sí y los ocho alimentos que no debes comer a primera hora de la mañana.

Antes de ahondar en detalles, la profesional recomienda que los interesados tomen nota porque, tal vez, si su alimentación es deficiente puede ser la causante de problemas tan comunes como defensas bajas o la carencia de alguna vitamina o mineral.

Los ocho alimentos que no debes consumir en ayunas

1. Pera: contiene mucha fibra cruda y puede ser la causante de irritar la mucosa gástrica.

2. Banana: esta fruta también debe ser prescindible a primera hora del día, principalmente por su alto contenido en magnesio. La razón es que este se absorbe rápidamente en ayunas aumentando la carga del corazón.

3. Cítricos: al entrar en contacto con el estómago vacío, los ácidos de los cítricos pueden causar reflujo, úlceras y gastritis.

4. Yogur y lácteos agrios: a primera hora de la mañana el ácido clorhídrico de nuestro estómago prescinde de las bacterias presentes en estos productos lácteos por lo que consumir estos alimentos se vuelve nulo a nivel nutricional.

No se recomienda consumir peras y bananas en ayunas. No se recomienda consumir peras y bananas en ayunas.

5. Vegetales verdes: la ingesta de estas verduras crudas puede causar molestias estomacales y gases.

6. Pan con levadura industrial: este tipo de levadura puede irritar las paredes estomacales y producir gases así que conserva el pan en tu desayuno pero sustitúyelo por una opción integral y con masa madre.

7. Dulces: debes prescindir del azúcar presente en los dulces ya que este aumenta notablemente la producción de insulina dificultando las funciones del páncreas y pudiendo provocar, a largo o medio plazo, diabetes.

8. Bebidas frías: la ingesta de estas bebidas puede dañar la mucosa gástrica y empeorar la circulación de la sangre complicando la digestión.

Ocho alimentos que debes tomar en ayunas

1. Pan: pan sí, el que más te guste, pero integral. Su consumo te aportará carbohidratos para que tu cuerpo obtenga la energía suficiente para afrontar la jornada.  

2. Avena: su ingesta aporta grandes cantidades de fibra, ayuda a disminuir el colesterol y cubre la mucosa gástrica. Se trata del cereal que tiene una mayor concentración de vitaminas y minerales.

3. Alforfón o trigo sarraceno: estamos ante la opción perfecta para las personas alérgicas al gluten, además aporta al organismo gran cantidad de vitaminas, proteínas y hierro. Su alto contenido en fibra favorece el tracto intestinal mejorando problemas de estreñimiento.

4. Fruta: a excepción de las enumeradas en el apartado anterior, la fruta es considerada uno de los alimentos básicos en cualquier dieta ya que la fructosa que contiene puede ser transformada fácilmente en glucosa. Además contiene mucha agua que permite nutrir y depurar nuestro organismo.

Avena y miel, una buena combinación para consumir en ayunas. Avena y miel, una buena combinación para consumir en ayunas.

5. Miel de abeja: ayuda a despertar al organismo llenándolo de energía, además aumenta en nuestro organismo los niveles de serotonina, el neurotransmisor clave para sentirnos con buen ánimo.

6. Arándanos azules: mejoran el funcionamiento del metabolismo por lo que son una buena opción para incluir en el ritual matutino. Son muy ricos en antioxidantes, son antiinflamatorios y mejoran la presión sanguínea.

7. Frutos secos: favorecen el funcionamiento del tracto digestivo y ayudan a normalizar la acidez del jugo gástrico.

8. Leche: contribuye a las necesidades diarias de hidratación, ya que en un 90% es agua y contiene el 75% de la vitamina D que tu cuerpo necesita.

